Lionel Messi se montre impressionné par David Beckham

Lionel Messi (gauche) s'est montré impressionné par la personnalité de David Beckham (centre) Photo: Getty Images

Depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023, Lionel Messi a transformé le club floridien. Dix buts dès ses débuts, une Leagues Cup remportée, le meilleur bilan de saison régulière en MLS, et une place au Mondial des clubs 2025, même controversée: l’impact est immédiat. Mais en dehors du terrain, une autre figure impressionne la star argentine: David Beckham, copropriétaire du club depuis sa création en 2018.

«C’est quelqu’un de très simple, très humble, accessible. C’est vraiment une belle personne.

C’est étrange de le voir de l’autre côté du football, non plus comme joueur, malgré tout ce qu’il représente aujourd’hui pour le club. Mais il reste un joueur dans l’âme, parce qu’il vient ici, il va sur le terrain. Il veut être proche du ballon, participer aux entraînements et rester proche de nous. Il essaie de faire ça quand il est là, et ce qu’il y a de plus important, c’est sa simplicité et sa proximité. Je ne le connaissais pas, je n’attendais rien de particulier, mais j’ai été surpris par sa personnalité», a déclaré Messi lors d'une interview accordée à Simplemente Futbol.

«Il garde l’âme d’un footballeur»

«C’est impressionnant, David est une personne spectaculaire. Même s’il ne vient pas très souvent, quand il est en ville, il passe quelques jours ici. On garde aussi contact en dehors du club, et on partage des moments ensemble quand il est à Miami», ajoute le champion du monde 2022 avec l'Albiceleste.

Lionel Messi et ses anciens coéquipiers du Barça Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba jouent à nouveau les premiers rôles en ce début de saison. Après sept rencontres, l'Inter Miami est toujours invaincu et pointe à la quatrième place de la conférence Est, à trois points du leader Colombus (qu'il affrontera ce samedi) et un match de moins.