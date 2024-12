A Wolverhampton, Manchester United s'est une nouvelle fois incliné. La faute notamment à Matheus Cunha, ex du FC Sion, qui a inscrit un but somptueux.

Matheus Cunha a inscrit un but et réalisé une passe décisive face à Manchester United. Photo: Getty Images

Blick Sport

Rien ne se passe finalement comme prévu à Manchester depuis l'arrivée au poste de numéro de Ruben Amorim. Délogé du Sporting contre un chèque de plusieurs millions après avoir au préalable licencié Erik ten Hag, le coach portugais peine à relever un club qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être par le passé.

Après deux victoires, un nul et trois défaites en Premier League depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre fin novembre, les Mancuniens se sont une nouvelle fois inclinés en championnat. C'est cette fois-ci Wolverhampton qui a pris le meilleur d'un Manchester United réduit à dix dès la 47e minute et un deuxième carton jaune reçu par Bruno Fernandes.

Un ex du FC Sion fait sombrer Manchester United

Onze minutes plus tard, c'est Matheus Cunha, un visage bien connu en Valais, qui pouvait punir les Mancuniens d'un véritable bijou. Sur corner, l'ailier brésilien est parvenu à tromper Andre Onana depuis... le poteau de corner. Un but qui va faire le tour du monde dans les heures à venir et qui pourrait valoir à l'ancien joueur du FC Sion, âgé de 25 ans, un prix dans les mois à venir.

Au bout du temps additionnel, il pouvait encore servir Hee-Chan Hwang sur un plateau pour faire le break et assurer les trois points à son équipe (99e).

Pour rappel, le numéro dix des Loups est passé par le club sédunois lors de la saison 2017-2018. 29 matches, dix buts et huit passes décisives plus tard, le Brésilien rejoignait Leipzig pour un montant estimé à 15 millions d'euros, d'après le site spécialisé transfermarkt. Après des passages au Hertha Berlin et l'Atletico Madrid, Matheus Cunha évolue depuis janvier 2023. Cette saison, il a inscrit dix buts et réalisé quatre assists en 17 rencontres.