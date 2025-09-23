DE
FR

«Buongiorno, ça va?»
La discussion de sourds entre Antonio Conte et Giusy Meloni devient virale

L'après-match entre Naples et Pise, lundi soir, et plus particulièrement l'interview entre la journaliste Giusy Meloni et l'entraîneur Antonio Conte, ont mené à une scène culte, devenue virale sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
1/2
La journaliste de DAZN Italie a quelque peu... surpris son interlocuteur !
Photo: IMAGO/IPA Sport
Blick Sport

«Buongiorno come sta?» La réponse peut sembler évidente, elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'y répondre en direct, dans le cadre d'une interview d'après-match face à la journaliste vedette Giusy Meloni, et que l'on s'appelle Antonio Conte. Encore moins lorsqu'un de ses joueurs s'appelle... Alessandro Buongiorno.

C'est là tout l'ironie de cette scène. L'interview était sur le point de se terminer lorsque la question à double sens a été posée à l'entraîneur de Naples. «Moi...?» Antonio Conte peinait à croire que la journaliste s'inquiète de son état de forme. C'est alors qu'un autre journaliste est venu à son secours. «Non, Alessandro. Alessandro Buongiorno.»

En l'occurrence, Alessandro Buongiorno est sorti sur blessure lors du match Naples-Pise, victime d'un problème musculaire. Le malentendu est devenu viral sur les réseaux sociaux, les supporters allant jusqu'à exprimer eux-mêmes leur état de santé sur les différentes plateformes en ligne. De bonne guerre.

