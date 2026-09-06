Fabian Rieder s'est illustré dimanche lors de la 2e journée de Bundesliga. Le Bernois a clos la victoire d'Augsbourg à Francfort (4-1) d'un superbe coup-franc direct à 20 mètres.
Avec cette deuxième victoire en deux matches, le club bavarois trône en tête du championnat allemand grâce à sa meilleure différence de buts, devant Fribourg, Dortmund et Elversberg (6 points). Tenu en échec samedi à Schalke (0-0), le Bayern Munich ne compte que 4 points.
Augsbourg était pourtant mené 1-0 à la mi-temps, mais a marqué coup sur coup au retour des vestiaires pour prendre l'avantage, avant le 3-1 d'Alexis Claude-Maurice (65e). Capitaine du club, Fabian Rieder a parachevé la belle victoire de son équipe de sa patte gauche.
Mayence a également convaincu dimanche avec une nette victoire à l'extérieur. Une semaine après le décevant match nul et vierge contre Paderborn, l'équipe d'Urs Fischer s'est imposée 5-0 contre Hambourg. Les Suisses Miro Muheim (Hambourg) et Silvan Widmer (Mayence) étaient absents pour cause de blessure.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Augsbourg
2
6
6
2
SC Fribourg
2
4
6
3
Borussia Dortmund
2
3
6
4
SV 07 Elversberg
2
2
6
5
FSV Mayence
2
5
4
6
Bayern Munich
2
4
4
7
Bayer Leverkusen
2
3
3
8
RB Leipzig
2
1
3
9
Vfb Stuttgart
2
-1
3
10
Werder Brême
2
-1
3
11
FC Cologne
2
-2
3
12
SC Paderborn
2
-1
1
13
Eintracht Francfort
2
-3
1
14
Schalke 04
2
-3
1
15
Union Berlin
2
-4
1
16
TSG Hoffenheim
2
-2
0
17
Borussia Mönchengladbach
2
-4
0
18
Hambourg SV
2
-7
0