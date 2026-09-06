Fabian Rieder a marqué un coup-franc superbe dimanche, scellant la victoire d'Augsbourg 4-1 contre Francfort en Bundesliga. Le club bavarois domine désormais le championnat avec deux victoires en deux matches.

Une performance de choix pour Fabian Rieder avec Augsbourg

Une performance de choix pour Fabian Rieder avec Augsbourg

ATS Agence télégraphique suisse

Fabian Rieder s'est illustré dimanche lors de la 2e journée de Bundesliga. Le Bernois a clos la victoire d'Augsbourg à Francfort (4-1) d'un superbe coup-franc direct à 20 mètres.

Avec cette deuxième victoire en deux matches, le club bavarois trône en tête du championnat allemand grâce à sa meilleure différence de buts, devant Fribourg, Dortmund et Elversberg (6 points). Tenu en échec samedi à Schalke (0-0), le Bayern Munich ne compte que 4 points.

Augsbourg était pourtant mené 1-0 à la mi-temps, mais a marqué coup sur coup au retour des vestiaires pour prendre l'avantage, avant le 3-1 d'Alexis Claude-Maurice (65e). Capitaine du club, Fabian Rieder a parachevé la belle victoire de son équipe de sa patte gauche.

Mayence a également convaincu dimanche avec une nette victoire à l'extérieur. Une semaine après le décevant match nul et vierge contre Paderborn, l'équipe d'Urs Fischer s'est imposée 5-0 contre Hambourg. Les Suisses Miro Muheim (Hambourg) et Silvan Widmer (Mayence) étaient absents pour cause de blessure.