À Munich, les fans protestent... contre les nouveaux maillots

Malgré la victoire 4-0 du Bayern face au Werder, les supporters étaient fâchés ce vendredi. La faute à un maillot spécial Oktoberfest qui ne semble pas faire l'unanimité.

Harry Kane a inscrit un doublé face au Werder. Mais les fans n'ont pas aimé le maillot présenté par son club. Photo: Getty Images

Blick Sport

Tout va bien du côté du Bayern Münich en ce début de saison. Cinq matchs de championnat, autant de victoires, et une récente claque 4-0 infligée ce vendredi soir au Werder Brême grâce notamment à un doublé d'Harry Kane (il a atteint la barre des 100 buts avec son club). Tout va bien, vraiment? Visiblement pas en tribune, où les fans ont protesté contre le maillot porté par leurs protégés.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour se faire entendre, et se faire voir en l'occurrence, les supporters du Bayern ont brandi un maillot géant dans les tribunes avant le coup d'envoi. Le message? «Un maillot, plus grand que tous les autres.» Signifiant ainsi par cette action que la tunique d'un club ne pouvait pas être dénaturée de la sorte. En période d'Oktoberfest, le club avait en effet eu l'idée de dévoiler une édition spéciale, rayant ainsi le rouge du catalogue. Un procédé qui n'a pas plus du tout aux fidèles du club bavarois.

Un design stable dans le temps

Dans un communiqué, le groupe de supporters principal du club a fait part de son mécontentement. «Nous voulons un maillot rouge et blanc qui reflète notre identité. Un maillot immédiatement reconnaissable, unique dans ses couleurs. Un maillot qui transmet notre histoire, gravée dans le cœur et la mémoire de générations entières de supporters Nous voulons un seul maillot pour les années et décennies à venir — comme les autres grands clubs, que l'on reconnaît à leur tunique au premier coup d'œil.»

Le maillot spécial Oktoberfest n'a donc pas eu l'effet escompté. Sur le terrain, Harry Kane et les siens ont fait le boulot. De quoi atténuer un tant soit peu la déception liée à ce désaccord.