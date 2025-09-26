DE
FR

«On veut du rouge»
À Munich, les fans protestent... contre les nouveaux maillots

Malgré la victoire 4-0 du Bayern face au Werder, les supporters étaient fâchés ce vendredi. La faute à un maillot spécial Oktoberfest qui ne semble pas faire l'unanimité.
Publié: 26.09.2025 à 22:54 heures
|
Dernière mise à jour: 26.09.2025 à 23:09 heures
Harry Kane a inscrit un doublé face au Werder. Mais les fans n'ont pas aimé le maillot présenté par son club.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Tout va bien du côté du Bayern Münich en ce début de saison. Cinq matchs de championnat, autant de victoires, et une récente claque 4-0 infligée ce vendredi soir au Werder Brême grâce notamment à un doublé d'Harry Kane (il a atteint la barre des 100 buts avec son club). Tout va bien, vraiment? Visiblement pas en tribune, où les fans ont protesté contre le maillot porté par leurs protégés.

Pour se faire entendre, et se faire voir en l'occurrence, les supporters du Bayern ont brandi un maillot géant dans les tribunes avant le coup d'envoi. Le message? «Un maillot, plus grand que tous les autres.» Signifiant ainsi par cette action que la tunique d'un club ne pouvait pas être dénaturée de la sorte. En période d'Oktoberfest, le club avait en effet eu l'idée de dévoiler une édition spéciale, rayant ainsi le rouge du catalogue. Un procédé qui n'a pas plus du tout aux fidèles du club bavarois.

Un design stable dans le temps

Dans un communiqué, le groupe de supporters principal du club a fait part de son mécontentement. «Nous voulons un maillot rouge et blanc qui reflète notre identité. Un maillot immédiatement reconnaissable, unique dans ses couleurs. Un maillot qui transmet notre histoire, gravée dans le cœur et la mémoire de générations entières de supporters Nous voulons un seul maillot pour les années et décennies à venir — comme les autres grands clubs, que l'on reconnaît à leur tunique au premier coup d'œil.»

Le maillot spécial Oktoberfest n'a donc pas eu l'effet escompté. Sur le terrain, Harry Kane et les siens ont fait le boulot. De quoi atténuer un tant soit peu la déception liée à ce désaccord.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
5
19
15
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
6
10
3
RB Leipzig
RB Leipzig
4
-1
9
4
FC Cologne
FC Cologne
4
2
7
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
4
1
7
6
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
2
6
7
SC Fribourg
SC Fribourg
4
0
6
8
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
4
0
6
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-2
6
10
Union Berlin
Union Berlin
4
-3
6
11
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
1
5
12
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
4
1
5
13
FSV Mayence
FSV Mayence
4
1
4
14
Werder Brême
Werder Brême
5
-6
4
15
Hambourg SV
Hambourg SV
4
-6
4
16
FC Augsbourg
FC Augsbourg
4
-3
3
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-5
2
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
4
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
