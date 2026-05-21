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Le champion perd son coach
Mauro Lustrinelli à l'Union Berlin, c'est officiel

Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur du FC Thoune. Le Tessinois, champion de Suisse avec les Bernois, a signé un contrat avec l'Union Berlin.
Publié: il y a 17 minutes
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Mauro Lustrinelli ne sera plus l'entraîneur de Thoune l'année prochaine.
Photo: Pius Koller
Blick Sport

Dans la matinée de jeudi, Blick révélait que Mauron Lustrinelli avait pris l'avion, direction la capitale allemande. L'entraîneur du FC Thoune était attendu dans les locaux de l'Union Berlin pour y parapher un contrat. Chose que le désormais ex-coach dans l'Oberland bernois a faite. Ce jeudi en début d'après-midi, il a été intronisé au sein du club de Bundesliga.

Avec le FC Thoune, le technicien tessinois a écrit l'histoire de la Super League. Cette saison, il a remporté le titre de champion suisse – un an seulement après être remonté dans l'élite. «Nous devons beaucoup à Mauro, salue le président Andres Gerber. C'est un honneur pour le FC Thoune que notre entraîneur puisse accéder directement à la Bundesliga – une première. Nous lui souhaitons le meilleur.»

Dans le communiqué du club, Mauro Lustrinelli remercie tout le monde au sein du club bernois: les joueurs, le staff, les dirigeants, mais aussi les fans. «Merci aux supporters pour votre passion et toutes les émotions que vous m’avez transmises – elles resteront à jamais gravées dans mon cœur», écrit le Tessinois.

À l'Union Berlin, Mauro Lustrinelli va découvrir un club qui a terminé à la 11e place du classement cette saison. Il succède à Marie-Louise Eta, première femme à avoir entraîné un club en Bundesliga, qui assurait l'intérim.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
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