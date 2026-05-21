Mauro Lustrinelli à l'Union Berlin, c'est officiel

Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur du FC Thoune. Le Tessinois, champion de Suisse avec les Bernois, a signé un contrat avec l'Union Berlin.

Blick Sport

Dans la matinée de jeudi, Blick révélait que Mauron Lustrinelli avait pris l'avion, direction la capitale allemande. L'entraîneur du FC Thoune était attendu dans les locaux de l'Union Berlin pour y parapher un contrat. Chose que le désormais ex-coach dans l'Oberland bernois a faite. Ce jeudi en début d'après-midi, il a été intronisé au sein du club de Bundesliga.

Avec le FC Thoune, le technicien tessinois a écrit l'histoire de la Super League. Cette saison, il a remporté le titre de champion suisse – un an seulement après être remonté dans l'élite. «Nous devons beaucoup à Mauro, salue le président Andres Gerber. C'est un honneur pour le FC Thoune que notre entraîneur puisse accéder directement à la Bundesliga – une première. Nous lui souhaitons le meilleur.»

Dans le communiqué du club, Mauro Lustrinelli remercie tout le monde au sein du club bernois: les joueurs, le staff, les dirigeants, mais aussi les fans. «Merci aux supporters pour votre passion et toutes les émotions que vous m’avez transmises – elles resteront à jamais gravées dans mon cœur», écrit le Tessinois.

À l'Union Berlin, Mauro Lustrinelli va découvrir un club qui a terminé à la 11e place du classement cette saison. Il succède à Marie-Louise Eta, première femme à avoir entraîné un club en Bundesliga, qui assurait l'intérim.