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Hoffenheim n'en veut déjà plus
Alessandro Vogt va être prêté à un club de 2e Bundesliga

L'un des meilleurs attaquants suisses va devoir jouer en deuxième division. A peine acheté par Hoffenheim, Alessandro Vogt n'entre déjà plus dans les plans du club allemand. Il va être prêté à Heidenheim. Un vrai camfouflet.
Publié: 13:20 heures
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Hoffenheim ne compte pas sur Alessandro Vogt (à droite).
Photo: imago/Eibner
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Pascal Keusch

L'ancien attaquant du FC Saint-Gall, Alessandro Vogt (21 ans), s'était sans doute imaginé autrement ses débuts en Bundesliga. En raison d'une blessure à la cheville, le jeune avant-centre a manqué une partie de la préparation estivale. De plus, Fisnik Asllani, annoncé sur le départ, est finalement resté. Lors des deux premiers matchs officiels de la saison, Alessandro Vogt ne figurait même pas dans l’effectif du club allemand. Il semble désormais clair que Hoffenheim ne compte pas encore sur lui pour cette saison.

Comme l'annonce Florian Plettenberg, expert en transferts chez Sky, l'attaquant sera prêté à Heidenheim, en 2e Bundesliga. Le prêt devrait durer jusqu'à la fin de la saison et ne comporter aucune option d'achat. 

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