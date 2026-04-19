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A quatre journées de la fin
Un 35e titre pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich s'offre son 35e titre de champion d'Allemagne après un succès 4-2 contre Stuttgart. Avec 79 points, les Bavarois sont inatteignables à quatre journées de la fin de saison 2026.
Publié: 19:50 heures
Le Bayern Munich a remporté le 35e titre de champion d'Allemagne de son histoire.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich a remporté le 35e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 13e sur les 14 dernières saisons, après son succès contre Stuttgart (4-2) dimanche, lors de la 30e journée. Avec 79 points au compteur, les Munichois sont désormais hors d'atteinte du Borusssia Dortmund (64) à quatre journées de la fin de la saison.

Après avoir concédé l'ouverture du score, le Bayern a renversé la rencontre en l'espace de six minutes, entre la 31e et la 37e. En seconde période, Harry Kane a inscrit son 32e but en Bundesliga cette saison (le 51e toutes compétitions confondues).

109 buts en 30 matches

Avec 109 buts inscrits en 30 matches de championnat, les coéquipiers de Manuel Neuer ont déjà amélioré le vieux record de 1971/72, que le Bayern de Gerd Müller avait établi à 101.

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Les Munichois sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec une demi-finale de Coupe d'Allemagne à disputer mercredi sur la pelouse du Bayer Leverkusen et une double confrontation en demies de Ligue des champions contre le Paris SG.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Fribourg
SC Fribourg
30
-4
43
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
30
-2
42
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
30
-16
36
10
FSV Mayence
FSV Mayence
0:1
30
-10
33
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1:0
30
-13
33
12
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
13
FC Cologne
FC Cologne
30
-7
31
14
Hambourg SV
Hambourg SV
30
-15
31
15
Werder Brême
Werder Brême
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
30
-33
19
Ligue des Champions
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