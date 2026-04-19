Manchester City domine Arsenal et relance la course au titre

Grâce à un superbe but d’Erling Haaland, Manchester City s’impose 2-1 contre Arsenal dimanche à l’Etihad Stadium. Les Citizens reviennent à trois points du leader avec un match en retard à disputer.

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré une bourde incroyable de Gianluigi Donnarumma, Manchester City est plus que jamais en vie dans la course au titre de la Premier League. Les Mancuniens ont battu Arsenal 2-1 dans un match capital.

Acquis sur des réussites de Rayan Cherki (16e) et d'Erling Haaland (65e), ce succès permet à City de revenir à 3 points des Londoniens. Mais Manchester accuse un match de retard. Autant dire que la succession de Liverpool se jouera sur un rien, sur un point peut-être ou sur un but. Pour l’instant, la différence de buts est favorable à Arsenal (+37 contre +36).

Manchester City a eu l’immense mérite de se relever après l’erreur de Donnarumma. Quelques secondes après le bijou de Cherki pour le 1-0, le portier italien dégageait sur Kai Havert, venu au pressing. Même si son jeu au pied n’a jamais été sa force, commettre une telle bévue dans un tel match à quelque chose de tragique.

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Même s’ils ont touché à deux reprises les poteaux de Donnarumma en seconde période, les Gunners ont été largement dominé par Manchester City emmené par un Cherki des grands jours. Au sommet de son art, le transfuge de Lyon s’impose vraiment comme le maitre à jouer de Pep Guardiola. Son but de la 16e a rappelé qu’il était bien un joueur d’exception.