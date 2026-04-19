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Qui sera champion?
Manchester City domine Arsenal et relance la course au titre

Grâce à un superbe but d’Erling Haaland, Manchester City s’impose 2-1 contre Arsenal dimanche à l’Etihad Stadium. Les Citizens reviennent à trois points du leader avec un match en retard à disputer.
Publié: 19:43 heures
|
Dernière mise à jour: 19:44 heures
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Erling Haaland a permis aux Citizens de l'emporter et de revenir à trois points des Gunners
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Malgré une bourde incroyable de Gianluigi Donnarumma, Manchester City est plus que jamais en vie dans la course au titre de la Premier League. Les Mancuniens ont battu Arsenal 2-1 dans un match capital.

Acquis sur des réussites de Rayan Cherki (16e) et d'Erling Haaland (65e), ce succès permet à City de revenir à 3 points des Londoniens. Mais Manchester accuse un match de retard. Autant dire que la succession de Liverpool se jouera sur un rien, sur un point peut-être ou sur un but. Pour l’instant, la différence de buts est favorable à Arsenal (+37 contre +36).

Manchester City a eu l’immense mérite de se relever après l’erreur de Donnarumma. Quelques secondes après le bijou de Cherki pour le 1-0, le portier italien dégageait sur Kai Havert, venu au pressing. Même si son jeu au pied n’a jamais été sa force, commettre une telle bévue dans un tel match à quelque chose de tragique.

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Même s’ils ont touché à deux reprises les poteaux de Donnarumma en seconde période, les Gunners ont été largement dominé par Manchester City emmené par un Cherki des grands jours. Au sommet de son art, le transfuge de Lyon s’impose vraiment comme le maitre à jouer de Pep Guardiola. Son but de la 16e a rappelé qu’il était bien un joueur d’exception.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City FC
Manchester City FC
32
36
67
3
Manchester United FC
Manchester United FC
33
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
Liverpool FC
33
11
55
6
Chelsea FC
Chelsea FC
33
11
48
7
Brentford FC
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
33
6
47
10
Everton FC
Everton FC
33
1
47
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
33
-4
46
12
Fulham FC
Fulham FC
33
-3
45
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
31
-1
42
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
33
-3
42
15
Leeds United
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United FC
West Ham United FC
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
33
-11
31
19
Burnley FC
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
33
-37
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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