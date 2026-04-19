Éliminé, Yverdon hésite entre déception et fierté

Yverdon Sport s'est incliné face à Saint-Gall et ne jouera pas la finale de la Coupe de Suisse. La faute en partie à un réveil trop tardif, regretté par les Nord-Vaudois.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je la voyais au fond», regrette Fabio Saiz en zone mixte, au sujet de sa frappe de la 59e minute de jeu qui a fait trembler la barre du but saint-gallois. Ce sera finalement la meilleure occasion d’Yverdon dans cette demi-finale face aux Brodeurs (0-2). La possibilité de revenir au score dans un match très mal embarqué, les visiteurs ouvrant la marque de façon méritée dès la sixième minute de jeu.

«On a été trop passifs en première période», concède le milieu de terrain. Dans les faits, il a fallu attendre la 45e+2 pour voir YS tenter sa chance pour la première fois. Une tentative à la désespérée, de plus de 30 mètres, de Jason Gnakpa. Séquence qui illustrait bien toutes les difficultés que rencontraient les joueurs de Martin Andermatt, incapables de sortir de leur camp avant la 38e.

Entre déception et fierté

Mais face à un Saint-Gall incapable de tuer la rencontre lorsqu'il en avait la possibilité (Alessandro Vogt butant deux fois sur Simon Enzler et une latte de Hugo Vandermersch), YS pouvait encore croire à un retour. Même s'il jouait à domicile dans un stade Municipal largement acquis à la cause adverse (5104 spectateurs). «Je n'ai jamais vu un match se terminer après 45 minutes. On s'est adaptés à la situation et on a bien réagi», souffle Martin Andermatt, partagé entre déception et fierté.

Yverdon a ensuite lâché les chevaux, dominant la rencontre sans plus rien concéder jusqu'à la 88e minute de jeu et le deuxième but des Brodeurs. «Peut-être qu'on aurait pu commencer dans cette dynamique dès le début du match», se demande Fabio Saiz, qui explique que le plan était de ne pas trop se découvrir face au jeu vertical proposé par la formation d'Enrico Maassen. «On voulait un peu prendre la température et malheureusement, il y a ce but qui arrive assez rapidement et qui change nos plans. On est revenus en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions et malheureusement, ça n'a pas suffi.»

Fin du rêve, retour à la Challenge League

De son côté, Martin Andermatt était partagé entre déception et fierté. «Je pense qu'il ne nous a manqué que le but. C'est toujours comme ça dans le foot. On était face à une bonne équipe. On a eu une jolie occasion, à un moment qui est toujours très important pour une équipe pour revenir dans le match. Je dois féliciter Saint-Gall pour sa victoire», appuie le Zougois.

Yverdon quitte ainsi la Coupe avec le sentiment d’avoir réagi trop tard. Reste désormais la Challenge League et une fin de saison sans grand enjeu.