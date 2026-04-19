Yverdon s'incline logiquement face à Saint-Gall

Yverdon Sport a manqué son rendez-vous avec l’histoire face à Saint-Gall (0-2). Dominés dès l’entame et malgré un réveil en deuxième période, les Vaudois quittent la Coupe en demi-finale.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le grand pèlerinage 100% vaudois en direction du Wankdorf le 24 mai prochain n'aura pas lieu. Face à Saint-Gall, Yverdon Sport n'a en effet pas pu imiter le Stade Lausanne-Ouchy, vainqueur de Grasshopper samedi soir (2-0). Au Municipal, un stade largement acquis à la cause des visiteurs (5104 spectateurs), il ne fallait pas attendre longtemps pour comprendre qu'YS ne disputerait pas la finale de la Coupe de Suisse.

Les Brodeurs mettaient rapidement la pression sur le but de Simon Enzler et trouvaient la faille dès la 6e grâce à Lukas Görtler, lequel était le seul à réagir après un premier arrêt du portier d'YS. La suite de la première période était un monologue saint-gallois et les Yverdonnois pouvaient s'estimer heureux de rentrer au vestiaire avec un seul but de retard après les loupés d'Alessandro Vogt (11e et 44e) et la latte de Hugo Vandermersch (17e).

Néant offensif

Devant, le petit trio Antonio Marchesano (1,68 m) - Varol Tasar (1,74 m) - Hélios Sessolo (1,73 m) se noyait face aux grands et rugueux défenseurs adverses. Il fallait ainsi attendre le temps additionnel de la première mi-temps pour voir Jason Gnakpa, au terme d'une percée solitaire, chauffer les gants de Lukas Watkowiak.

Le défenseur central d'YS se manifestait également au retour des vestiaires de la tête (51e). Les pensionnaires du Municipal étaient mieux dans la rencontre, surtout positionnés plus haut sur le terrain et davantage entreprenants. Et à la 59e, Antonio Marchesano envoyait Fabio Saiz dans la profondeur. Mais ce dernier, éliminé en quarts avec Xamax avant de signer à YS, trouvait la barre du but saint-gallois.

Deux sans trois

Une opportunité longtemps restée sans suite. Il fallait attendre la 80e pour que le Municipal vibre à nouveau (reprise acrobatique d'Antonio Marchesano). Saint-Gall, si dominateur en première période, pliait sans rompre et finissait par inscrire le deuxième but par Alessandro Vogt (88e). De quoi faire exploser de bonheur les supporters saint-gallois, présents dans trois des quatre tribunes.

Après avoir battu Servette et Lausanne, YS voit ainsi son parcours en Coupe s'arrêter au stade des demi-finales. Comme en 2022 lorsque les Yverdonnois s'étaient inclinés face à... Saint-Gall (0-2).