Luca Jaquez devra patienter avant de rejouer.
Photo: Ebrahim Noroozi
ATS Agence télégraphique suisse
Le défenseur suisse du VfB Stuttgart Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez, a indiqué son club. Le Lucernois a été touché lors d'un duel durant le match perdu 2-1 sur la pelouse d'Union Berlin.
Durée d'absence iconnue
Luca Jaquez (22 ans) a dû sortir à la 88e samedi, le nez ensanglanté. La durée de son absence n'est pas encore connue. De nouveaux examens sont prévus en début de semaine pour déterminer comment la blessure sera traitée.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
1
6
3
2
Eintracht Francfort
1
3
3
3
FC Augsbourg
1
2
3
3
VfL Wolfsbourg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
1
1
3
7
FC Cologne
1
1
3
8
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hambourg SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
Vfb Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mayence
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim
1
-2
0
15
SC Fribourg
1
-2
0
17
Werder Brême
1
-3
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation