Dernière mise à jour: il y a 31 minutes

Publié: il y a 57 minutes

Le défenseur suisse Luca Jaquez du VfB Stuttgart a subi une fracture du nez lors du match contre Union Berlin.

Luca Jaquez devra patienter avant de rejouer. Photo: Ebrahim Noroozi

ATS Agence télégraphique suisse

Le défenseur suisse du VfB Stuttgart Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez, a indiqué son club. Le Lucernois a été touché lors d'un duel durant le match perdu 2-1 sur la pelouse d'Union Berlin.

Durée d'absence iconnue

Luca Jaquez (22 ans) a dû sortir à la 88e samedi, le nez ensanglanté. La durée de son absence n'est pas encore connue. De nouveaux examens sont prévus en début de semaine pour déterminer comment la blessure sera traitée.