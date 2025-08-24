DE
Touché lors d'un duel
Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

Le défenseur suisse Luca Jaquez du VfB Stuttgart a subi une fracture du nez lors du match contre Union Berlin.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Luca Jaquez devra patienter avant de rejouer.
Photo: Ebrahim Noroozi
Le défenseur suisse du VfB Stuttgart Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez, a indiqué son club. Le Lucernois a été touché lors d'un duel durant le match perdu 2-1 sur la pelouse d'Union Berlin.

Durée d'absence iconnue

Luca Jaquez (22 ans) a dû sortir à la 88e samedi, le nez ensanglanté. La durée de son absence n'est pas encore connue. De nouveaux examens sont prévus en début de semaine pour déterminer comment la blessure sera traitée.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
1
6
3
2
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
3
3
3
FC Augsbourg
FC Augsbourg
1
2
3
3
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
FC Cologne
FC Cologne
1
1
3
8
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hambourg SV
Hambourg SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mayence
FSV Mayence
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
1
-2
0
15
SC Fribourg
SC Fribourg
1
-2
0
17
Werder Brême
Werder Brême
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
