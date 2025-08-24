DE
FR

Soirée compliquée à Sankt-Pauli
Des buts et des boulettes pour Gregor Kobel

Non, Gregor Kobel n'a pas fait de boulette sur le terrain samedi, même s'il a encaissé trois buts. Le gardien suisse de Dortmund a cependant été visé par des boulettes... de papier!
Publié: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
Interview mouvementée pour Gregor Kobel!
Photo: Borussia Dortmund via Getty Images
Blick Sport

Après être retombé dans ses travers dès la première journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund n’affichait que frustration. «Nous nous étions fixé deux objectifs: recevoir moins de cartons rouges et réussir à gérer ce type de matchs. Malheureusement, ça n’a pas marché», regrettait le gardien Gregor Kobel après le spectaculaire 3-3 sur la pelouse de St. Pauli.

Deux buts encaissés en fin de match, après l’expulsion du jeune Filippo Mane, ont empêché le BVB de bien lancer sa saison. «Au fil d’une saison, il y aura toujours des matchs où tu ne joues pas de façon brillante. Mais l’important, c’est de les gagner», a poursuivi Gregor Kobel, soulignant que ce carton rouge avait «cassé la dynamique». Déjà l’an passé, six joueurs de Dortmund avaient vu rouge.

Selon lui, son équipe a manqué d’«intensité, de volume de course, d’esprit collectif et d’impact dans les duels» – des qualités qui avaient pourtant permis au BVB de relancer sa saison précédente.

La soirée de Gregor Kobel a encore été perturbée après le coup de sifflet final: alors qu’il répondait aux questions de Sky, le portier suisse a été visé par des boulettes de papier lancées depuis les tribunes et a dû les repousser de la main.

Et l’ambiance était déjà électrique avant même le coup d’envoi. Les supporters de Sankt-Pauli avaient recouvert le terrain de confettis. «Ça perturbe un peu, c’est vrai», a reconnu l’entraîneur du BVB, Robert Kovac.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
1
6
3
2
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
3
3
3
FC Augsbourg
FC Augsbourg
1
2
3
3
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
9
FC Cologne
FC Cologne
0
0
0
9
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
9
FSV Mayence
FSV Mayence
0
0
0
9
Hambourg SV
Hambourg SV
0
0
0
13
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
13
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
1
-2
0
15
SC Fribourg
SC Fribourg
1
-2
0
17
Werder Brême
Werder Brême
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus