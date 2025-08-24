Non, Gregor Kobel n'a pas fait de boulette sur le terrain samedi, même s'il a encaissé trois buts. Le gardien suisse de Dortmund a cependant été visé par des boulettes... de papier!

Interview mouvementée pour Gregor Kobel! Photo: Borussia Dortmund via Getty Images

Blick Sport

Après être retombé dans ses travers dès la première journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund n’affichait que frustration. «Nous nous étions fixé deux objectifs: recevoir moins de cartons rouges et réussir à gérer ce type de matchs. Malheureusement, ça n’a pas marché», regrettait le gardien Gregor Kobel après le spectaculaire 3-3 sur la pelouse de St. Pauli.

Deux buts encaissés en fin de match, après l’expulsion du jeune Filippo Mane, ont empêché le BVB de bien lancer sa saison. «Au fil d’une saison, il y aura toujours des matchs où tu ne joues pas de façon brillante. Mais l’important, c’est de les gagner», a poursuivi Gregor Kobel, soulignant que ce carton rouge avait «cassé la dynamique». Déjà l’an passé, six joueurs de Dortmund avaient vu rouge.

Selon lui, son équipe a manqué d’«intensité, de volume de course, d’esprit collectif et d’impact dans les duels» – des qualités qui avaient pourtant permis au BVB de relancer sa saison précédente.

La soirée de Gregor Kobel a encore été perturbée après le coup de sifflet final: alors qu’il répondait aux questions de Sky, le portier suisse a été visé par des boulettes de papier lancées depuis les tribunes et a dû les repousser de la main.

Et l’ambiance était déjà électrique avant même le coup d’envoi. Les supporters de Sankt-Pauli avaient recouvert le terrain de confettis. «Ça perturbe un peu, c’est vrai», a reconnu l’entraîneur du BVB, Robert Kovac.