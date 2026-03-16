Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta a été réélu président du FC Barcelone dimanche avec 68,18% des voix. Le Catalan de 63 ans entame un nouveau mandat de cinq ans, battant largement son opposant Victor Font.

ATS Agence télégraphique suisse

Grand favori du scrutin, Joan Laporta a été réélu dimanche président du Barça pour les cinq prochaines années. Ceci avec une large avance sur son seul opposant Victor Font. L'avocat de 63 ans, qui avait déjà battu Victor Font lors des élections de 2021, reprendra ses fonctions en juillet après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.

Il a remporté 68,18% des suffrages contre 29,78% pour Victor Font, selon les résultats définitifs. Quelque 42% des 48'480 socios (abonnés) ont pris part au vote. «Ce résultat nous rend très heureux et nous donne beaucoup de force, tellement que cela nous laisse sans voix», a-t-il déclaré à la presse.

«Défendre le Barça contre le monde»

Laporta a souligné que le club se concentrerait sur l'achèvement des travaux de rénovation du Camp Nou, dont la fin est désormais prévue pour 2027, soit un an plus tard que prévu, ainsi que sur la défense du club contre les attaques perçues comme venant de l'extérieur. «Les socios ont voté pour notre proposition, qui était que nous devions tous ensemble défendre le Barça contre tout et tout le monde», a-t-il affirmé.

Il a également remercié l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco, qui ont aidé le club à remporter le triplé national la saison dernière. Victor Font a reconnu sa défaite avant même la fin du dépouillement. «Nous sommes tristes, nous avions vraiment bon espoir et c'est dommage – nous félicitons Joan Laporta», a-t-il déclaré. Plusieurs joueurs de l'équipe première du FC Barcelone ainsi que Hansi Flick se sont rendus aux urnes après la victoire 5-2 de l'équipe contre Séville plus tôt dans la journée.

L'ancien milieu du Barça Sergio Busquets, la triple lauréate du Ballon d'Or féminin et star du Barça Femeni Aitana Bonmati, ainsi que l'ancien joueur et entraîneur Xavi Hernandez ont également été vus voter. Des bureaux de vote avaient été installés au Camp Nou ainsi que dans d'autres villes catalanes comme Gérone, Tarragone et Lérida, et en Andorre.

Rester à flot

Joan Laporta avait déjà dirigé le club catalan entre 2003 et 2010, lors de ce qui est considéré comme la meilleure période de l'histoire des Blaugrana, avec notamment le triplé remporté sous la houlette de Pep Guardiola en 2009. De retour aux manettes en 2021 après s'être engagé à faire rester la superstar argentine Lionel Messi au club – ce qu'il n'a pas réussi à faire –, Joan Laporta a aidé le Barça à rester à flot malgré la crise financière dont il avait hérité.

Sa décision de céder les droits télévisés futurs et certaines parties du club afin de générer des fonds pour recruter des joueurs tels que Robert Lewandowski et Raphinha durant l'été 2022 a toutefois été vivement dénoncée par ses opposants. Il a également été critiqué pour s'être associé au président du Real Madrid, Florentino Perez, pour tenter de pousser une Super Ligue européenne, dont Barcelone s'est finalement retiré.

Mais son bilan, avec deux Ligas en 2023 et 2025, et un retour au premier plan au niveau européen, a largement plaidé en sa faveur pour ce scrutin, tout comme sa volonté de mener à bien la rénovation du Camp Nou, toujours en travaux.

Victor Font a souhaité que le processus électoral soit modernisé afin de permettre aux socios vivant loin de la Catalogne de voter sans avoir à se déplacer. «Le taux de participation est l'aspect le plus négatif de cette journée - nous aurions aimé qu'il soit plus élevé, car nous pensons que le club doit être plus participatif, comme avec le vote par correspondance», a déclaré le candidat malheureux.