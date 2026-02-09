Hansi Flick menace de quitter le FC Barcelone

Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, pourrait quitter le club à la fin de la saison. Il conditionne son avenir à la réélection de Joan Laporta lors des élections présidentielles du 15 mars 2026.

Un véritable séisme agite le FC Barcelone. Selon des informations rapportées par Onet et Barca Times, Hansi Flick, l’entraîneur qui a redonné un nouvel élan sportif au club catalan, envisage de quitter ses fonctions à l’issue de la saison. Pourtant, le technicien allemand est lié au Barça jusqu’à l’été 2027.

Arrivé en juillet 2024 pour succéder à Xavi, Hansi Flick a rapidement transformé le visage de l’équipe. En seulement 18 mois, il a mené le FC Barcelone à la conquête de quatre trophées majeurs: le championnat d’Espagne, la Coupe du Roi et deux Supercoupes. Sur la scène européenne, les Blaugrana ont également atteint les demi-finales de la Ligue des champions, avant de s’incliner face à l’Inter Milan. Une dynamique qui a permis au club de retrouver une certaine aura sur le continent.

Une situation instable en coulisses

Mais en coulisses, la situation est bien plus instable. Le 15 mars 2026, le FC Barcelone organisera des élections présidentielles cruciales pour son avenir. Et Hansi Flick a été clair: «Si Joan Laporta échoue dans sa quête de réélection, je partirai aussi.» L’entraîneur allemand souhaite poursuivre son projet uniquement avec le président qui l’a fait venir en Catalogne, une prise de position qui met en lumière les tensions internes au club.





À l’approche de cette échéance décisive, le FC Barcelone traverse donc une période de turbulences institutionnelles. L’issue du vote pourrait profondément influencer la stabilité du club et son avenir sportif.