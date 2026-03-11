Un supporter du FC Barcelone a confondu le St James Park de Newcastle et celui d'Exeter City. Le club local, qui évolue en League One, lui a quand même trouvé un billet pour le duel contre Lincoln City.

Un fan du Barça se trompe de stade en voulant aller à Newcastle

Blick Sport

Grosse déception pour un supporter du FC Barcelone. Alors qu'il espérait assister au huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Newcastle et le Barça mardi soir (1-1), il a dû se contenter d'une rencontre de League One, la troisième division anglaise. La raison? Il s'est tout simplement trompé de stade.

Pourtant, le fan catalan s'est bien rendu au St James Park. Mais pas celui de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Dans le sud-est du pays, une autre enceinte sportive porte le même nom. Il s'agit de l'antre de l'Exeter City FC, qui affrontait Lincoln City hier soir (0-1). «Un de nos bénévoles est venu au bureau pour nous informer que cet homme s'était présenté en espérant voir le FC Barcelone. Son anglais n'était pas très bon, mais d'après ce que nous avons compris, il venait de Londres. Je suppose qu'il avait entré St James Park dans son téléphone et qu'il avait simplement suivi les indications», a raconté Adam Spencer, responsable des supporters du club local.

Après avoir réalisé sa bourde, «il était vraiment déçu et un peu gêné», a continué Adam Spencer. Le malheureux a tout de même pu assister à une rencontre de football. «Le personnel d'Exeter City lui a trouvé un billet gratuit sous les projecteurs du "véritable" St James Park, écrit le club sur ses réseaux sociaux. peut revenir quand il veut, il sera toujours le bienvenu.» Le chaleureux accueil qu'il a reçu a quand même dû contribuer à lui redonner un peu le sourire.

