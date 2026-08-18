Jamal Musiala s'est à nouveau effondré, cette fois lors du match amical contre Heidenheim ce mardi! Comme ce week-end, il est tombé seul, en dehors de toute action de jeu. Après le match, la star du Bayern s'est exprimée sur Instagram.

Carlo Steiner

Nouveau choc pour Jamal Musiala (23 ans). Comme lors du match amical contre Leipzig samedi, la star du Bayern Munich s’est à nouveau effondrée mardi soir, à l’écart du jeu, lors de la rencontre face à Heidenheim.

Les soigneurs se précipitent immédiatement sur la pelouse. Après environ quatre minutes de soins, Musiala parvient à se relever, mais semble encore désorienté. Entré en jeu à la 65e minute, il ne reste finalement que quelques minutes sur le terrain avant de devoir céder sa place à la 69e.

Au moment de l’incident, le score est de 2-2. Le champion d’Allemagne s’impose finalement 4-2 grâce à des buts de Luis Diaz et de la nouvelle recrue Nathaniel Brown.

Après le premier incident, survenu samedi, les températures élevées, proches de 34 degrés, avaient été avancées comme une possible explication. Mais mardi, à Heidenheim, il ne faisait qu’une vingtaine de degrés. «Le plus important, c’est qu’il va bien. On ne peut rien dire de plus», avait déclaré le directeur sportif Max Eberl ce week-end.

Jamal Musiala prend la parole

Après ce deuxième épisode en quelques jours, Eberl annonce que Musiala s’exprimera rapidement sur son état de santé. «Jamal va très bientôt prendre la parole à ce sujet. Nous étions et sommes au courant, et nous avons pleinement conscience de la situation. Il est actuellement dans les vestiaires, en train de se changer et de prendre sa douche», explique-t-il.

Interrogé sur les raisons qui ont poussé le Bayern à faire jouer Musiala malgré les événements de samedi, Eberl se contente de répéter que le joueur s’adressera lui-même au public.

Et c’est ce qu’il fait environ une heure après le coup de sifflet final, via Instagram.

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«Je voudrais vous rassurer et vous donner quelques explications», écrit le joueur. «On m’a diagnostiqué de brèves absences, temporaires mais faciles à traiter, qui sont dues à un dysfonctionnement neurologique.»

Musiala précise que ces absences peuvent provoquer des épisodes comme ceux survenus contre Leipzig et Heidenheim. Il assure recevoir «les meilleurs soins médicaux» et se dit «très optimiste». En concertation étroite avec les spécialistes, il a par ailleurs souhaité continuer à vivre normalement et à pratiquer sa passion, le football. Il affirme également qu’il n’existe «aucun risque supplémentaire» pour sa santé.

Le joueur demande toutefois que le sujet reste dans le cercle de ses proches, du club et des spécialistes qui l’accompagnent. «Dans l’ensemble, je me sens très bien et je suis sur la bonne voie», écrit-il encore.

Le doute plane sur la Supercoupe

Pour le Bayern, il s’agissait du dernier match amical avant la Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund, samedi à 20h30.

Après ce deuxième épisode en l’espace de quelques jours, la présence de Musiala au coup d’envoi de la saison reste toutefois très incertaine. Le Bayern devra désormais décider s’il est raisonnable de l’aligner face à Dortmund, malgré les assurances du joueur sur son état de santé.