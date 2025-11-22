DE
FR

Bundesliga
Le Bayern Munich intraitable contre Fribourg

Le Bayern Munich a triomphé 6-2 contre Fribourg en Bundesliga, malgré un but de Johan Manzambi. Michael Olise a brillé avec un but et trois passes décisives. Le Bayern consolide sa position de leader avec 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
Harry Kane a marqué son 14e but de la saison.
Photo: IMAGO/Eibner
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi a marqué samedi sur la pelouse du leader du championnat allemand. Mais Fribourg a dû s'incliner devant la performance de Michael Olise, qui a mené le Bayern Munich à une victoire 6-2. Le club de la Forêt-Noire menait pourtant 2-0 à la 17e après la réussite de Manzambi, déjà buteur avec la Suisse contre la Suède il y a une semaine. Le Genevois de 20 ans s'est élevé plus haut que la mêlée sur un corner pour battre Manuel Neuer de la tête.

A lire aussi
Johan Manzambi, l'ascension fulgurante
Coupe du monde 2026
Titulaire samedi à Genève?
Johan Manzambi, l'ascension fulgurante
Il a fallu attendre novembre, mais c'est fait: le Bayern n'a pas gagné un match!
Bundesliga
La série folle a pris fin
Il a fallu attendre novembre, mais c'est fait: le Bayern n'a pas gagné un match!

Le Bayern, qui avait été surpris une première fois sur un coup de coin (12e Suzuki), a rapidement réagi, grâce à un but du jeune attaquant Lennart Karl (17 ans), après un excellent travail de Michael Olise (22e). Les rôles se sont échangés juste avant la mi-temps, Olise marquant sur une passe de Karl (45e+2).

Le meneur de jeu français a délivré deux autres passes décisives sur le 3-2 de Dayot Upamecano (55e) et le 5-2 de Nicolas Jackson (78e) avant de conclure sa performance ahurissante d'une frappe enroulée imparable (84e). Harry Kane a aussi participé à la fête en marquant son 14e but de la saison en Bundesliga (4-2, 60e).

Kobel en prend trois

Après cette 10e victoire en 11 matches (un nul), le Bayern compte désormais 8 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-1 à Wolfsburg, et 9 sur le Borussia Dortmund, qui a été rejoint sur le fil par Stuttgart (3-3).

Gregor Kobel, le gardien de l'équipe de Suisse, a été battu à trois reprises par l'attaquant allemand Denis Undav, auteur d'un hat-trick en deuxième période. Les jaune et noir pensaient pourtant avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Karim Adeyemi, mais Undav a parachevé son oeuvre à la 91e.

Le Borussia Mönchengladbach et son défenseur zurichois Nico Elvedi ont de leur côté signé une bonne opération en s'imposant 3-0 à Heidenheim. Deux autres joueurs de l'équipe de Suisse, Fabian Rieder et Miro Muheim, étaient titulaires samedi. Le premier a pris le meilleur sur le second lors de la victoire 1-0 d'Augsbourg contre Hambourg.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
11
33
31
2
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
11
12
23
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
11
9
22
4
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
5
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
11
5
22
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
11
5
20
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0:1
11
3
17
8
FC Cologne
FC Cologne
1:0
11
3
17
9
Werder Brême
Werder Brême
10
-3
15
10
SC Fribourg
SC Fribourg
11
-5
13
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
11
-3
12
12
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
13
FC Augsbourg
FC Augsbourg
11
-9
10
14
Hambourg SV
Hambourg SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
11
-8
8
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
10
-11
7
17
FSV Mayence
FSV Mayence
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
11
-18
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus