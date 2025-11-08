DE
FR

La série folle a pris fin
Il a fallu attendre novembre, mais c'est fait: le Bayern n'a pas gagné un match!

Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.
Publié: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
Harry Kane jubile après l'égalisation à 2-2
Photo: Martin Meissner
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
10
29
28
2
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
10
10
20
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
10
5
19
6
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
9
4
18
7
Werder Brême
Werder Brême
10
-3
15
8
FC Cologne
FC Cologne
9
4
14
9
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
9
3
14
10
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
11
SC Fribourg
SC Fribourg
9
-2
10
12
Hambourg SV
Hambourg SV
10
-7
9
13
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
10
-6
8
14
FC Augsbourg
FC Augsbourg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mayence
FSV Mayence
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
10
-15
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus