Harry Kane jubile après l'égalisation à 2-2
Photo: Martin Meissner
ATS Agence télégraphique suisse
Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.
Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!
Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
10
29
28
2
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Bayer Leverkusen
10
10
20
5
TSG Hoffenheim
10
5
19
6
Vfb Stuttgart
9
4
18
7
Werder Brême
10
-3
15
8
FC Cologne
9
4
14
9
Eintracht Francfort
9
3
14
10
Union Berlin
10
-4
12
11
SC Fribourg
9
-2
10
12
Hambourg SV
10
-7
9
13
VfL Wolfsbourg
10
-6
8
14
FC Augsbourg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mayence
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim
10
-15
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation