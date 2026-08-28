Le Bayern Munich a démarré la saison en force, battant Stuttgart 5-1 vendredi! Les champions en titre conservent leur invincibilité en ouverture de Bundesliga, portant leur record à quinze rencontres.

La saison vient à peine de commencer, le Bayern est déjà brûlant

La saison vient à peine de commencer, le Bayern est déjà brûlant

ATS Agence télégraphique suisse

Double champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich s'est imposé vendredi soir contre Stuttgart 5-1. Ceci pour le match d'ouverture de la saison 2026/27 de la Bundesliga, à domicile dans son Allianz Arena.

Sur une pelouse rendue glissante par des grosses averses orageuses avant et pendant la rencontre, les joueurs de Vincent Kompany ont ouvert le score par le défenseur français Dayot Upamecano (21e).

Bousculé par le pressing de Stuttgart en début de match, le Bayern a repris le contrôle de la rencontre en première période, mais s'est fait surprendre sur une reprise de volée de Josha Vagnoman en début de seconde période (52e).

Le Bayern ne perd jamais en ouverture de saison

La frayeur n'a duré que trois minutes pour les Munichois, le temps que Kimmich délivre une offrande à Michael Olise (55e) pour remettre le Bayern devant au score, avant que Vagnoman ne marque contre son camp à la 57e minute.

En fin de rencontre, Aleksandar Pavlovic (82e) et Luis Diaz (92e) ont donné un peu plus d'ampleur à la victoire du Bayern.

Les Munichois commencent ainsi pour la 15e fois consécutive une saison de Bundesliga sans perdre, série record en cours pour le championnat d'Allemagne.