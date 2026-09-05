Brahim Hemdani, ex-international algérien de 48 ans, a été nommé sélectionneur de l'Algérie samedi. Il succède à Vladimir Petkovic, remercié après une élimination précoce à la Coupe du monde cet été.

ATS Agence télégraphique suisse

Brahim Hemdani a été nommé samedi sélectionneur de l'Algérie par la Fédération algérienne de football (FAF), a rapporté la télévision d'État. Il succède au Tessinois Vladimir Petkovic.

Né à Colombes, près de Paris, l'ex-milieu défensif de 48 ans a été formé à l'AS Cannes, avant de rejoindre Strasbourg puis Marseille (2001-2005) et de terminer sa carrière aux Glasgow Rangers (2005-2010).

Il a honoré deux sélections avec l'Algérie au cours de sa carrière de joueur et possède une expérience limitée en tant qu'entraîneur. Mais il prend les rênes des Fennecs après avoir conduit les M21 algériens à la médaille d'or aux Jeux méditerranéens à Tarente, en Italie, la semaine dernière. Un premier sacre depuis 51 ans pour les Verts.

Amère défaite face à la Suisse

La FAF a mis fin aux fonctions de Petkovic début août, malgré une prolongation de contrat qui devait le maintenir en poste jusqu'en 2028. Sous la direction du Tessinois, l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du monde en Amérique du nord cet été.

Mais les Fennecs ont été éliminés en seizièmes de finale par... la Suisse (2-0), qu'avait entraînée «Vlado» entre 2014 et 2021. L'Algérie avait également déçu lors de la CAN au Maroc en janvier, quittant la compétition en quarts de finale après une défaite 2-0 face au Nigeria.