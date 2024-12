Non, Young Boys n'a pas fêté de doublé en 2024

Young Boys s'est fait éliminer de la Coupe en février par le FC Sion. Photo: Pascal Muller/freshfocus

En janvier 2024, Young Boys se trouve bien loin d'où il est actuellement. Alors qu'il finira l'année à la neuvième place, on se souvient qu'il l'avait débutée sur le trône de Super League. Le club de la capitale était de plus qualifié pour les quarts de finale de la Coupe, comme cette saison d'ailleurs.

Tout allait alors plus ou moins bien et il était ainsi possible de se poser une question: YB va-t-il réaliser le doublé Coupe-championnat? Bastien Feller affirmait que non, argumentant qu'il n'en obtiendrait qu'un de deux trophées en raison de la fragilité de ses joueurs lors des moments importants. Raoul Savoy, l'expert mandaté pour répondre à cette interrogation, estimait quant à lui que oui. «Sans problème», appuyait-il. De son côté, Tim Guillemin ajoutait une condition: une demi-finale à domicile.

Chose que le club de la capitale n'avait finalement pas eu puisqu'il a été éliminé à Tourbillon, en quarts de finale de la Coupe. Défaite qui précipitera d'ailleurs le départ de son entraîneur, Raphaël Wicky. Mais qui n'empêchera pas YB de soulever, sous les ordres de l'intérimaire Joël Magnin, le titre de champion en mai.

De quoi permettre à Feller de marquer un point, de laisse Savoy bloqué à zéro et à Guillemin de glaner un demi point. Décidément, la rubrique foot a vécu une année difficile concernant ses pronostics. Celle de hockey sur glace a-t-elle fait mieux? Réponse dans les jours à venir!