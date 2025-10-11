DE
FR

Blessure à la cheville droite
Kylian Mbappé déclare forfait pour le match Islande-France

Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'encadrement de l'équipe de France.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
Kylian Mbappé est forfait pour Islande-France
Photo: YOAN VALAT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le capitaine des Bleus s'est à nouveau blessé à la cheville droite contre l'Azerbaïdjan en qualification pour la Coupe du monde.

A lire aussi
Le Real Madrid souverain
Ligue des champions
Triplé de Mbappé
Le Real Madrid souverain
«Si je n'avais pas cette passion, le football m'aurait déjà dégoûté»
Kylian Mbappé fait le buzz
«Si je n'avais pas cette passion, le football m'aurait déjà dégoûté»

Déjà touché à la cheville droite avec le Real Madrid, Mbappé a reçu deux coups lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0), où il a ouvert le score et été remplacé avant la fin de la rencontre. Son forfait s'ajoute à la longue liste des attaquants absents du rassemblement d'octobre, qu'ont manqué Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Bradley Barcola.

Kylian Mbappé «ne sera pas en mesure de pouvoir jouer lundi face à l'Islande», est-il écrit dans le communiqué de la Fédération française de football (FFF). Il «a été remis à la disposition de son club», le Real Madrid, «et ne sera pas remplacé», a précisé la Fédération. La superstar des Bleus avait été ménagée pendant la semaine à l'entraînement.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus