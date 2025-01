La Suisse défend avec brio son titre de championne du monde à Arosa

1/10 Blerim Dzemaili mène la Suisse au titre de champion du monde avec huit buts. Photo: STEFAN BOHRER

Stefan Kreis et Stefan Bohrer

Wesley Sneijder (40 ans) donne l'impression d'avoir gravi à pied le Weisshorn à Arosa. Le recordman des sélections en équipe nationale néerlandaise (134 caps) arrive en boitant dans la tente VIP, le souffle court et le visage rougi. Il peine à retrouver son souffle pour accorder une interview si peu de temps après le match. «Pas maintenant, plus tard. Je dois me reposer», déclare le quadragénaire avec un sourire avant de s’allonger sur le banc de massage.

Avec l’Inter, Sneijder a remporté la Ligue des champions. Avec les Pays-Bas, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2010. Aujourd’hui, il semble pleinement profiter de la vie.

Des champions du monde peu loquaces

À quelques mètres de là, Alex Frei, recordman suisse de buts, accorde une interview. Il a certes cinq ans de plus que Sneijder, mais paraît nettement plus en forme. Est-ce parce que Frei a passé la nuit de mardi à mercredi à l’hôtel, tandis que certains joueurs néerlandais prolongeaient leur soirée dans un salon de cigares? Dani Wyler, le speaker du stade, avance une hypothèse sur la baisse de régime des Oranje: «Ils sont restés trop longtemps en sortie».

On n’a pas aperçu Lucio (46 ans) dans la vie nocturne d’Arosa. Ce professionnel accompli est l’un des plus grands défenseurs à avoir participé aux championnats du monde de neige. Champion du monde avec le Brésil en 2002, vainqueur de la Ligue des champions en 2010, et fort de près de 600 matchs professionnels avec le Bayern, l’Inter, Leverkusen et Palmeiras, le Brésilien impressionne par son palmarès. Pourtant, malgré sa puissance sur le terrain, il se montre réservé en dehors. Être à Arosa est «spécial», confie-t-il en allemand, à voix basse. «Dans mon pays, il fait chaud, ici, il fait froid. Mais c’est amusant. J’ai même déjà fait du ski.» Difficile d’obtenir davantage de confidences de la part de l’ancien défenseur, visiblement peu bavard.

La Suisse défend son titre

Vincenzo Iaquinta, champion du monde en 2006, n’est pas plus prolixe. «C’est un honneur de participer aux championnats du monde de neige», affirme l'ex-professionnel de 45 ans. Interrogé sur la raison pour laquelle, malgré son âge, il semble encore capable de repousser à lui seul une défense de Super League, l’ancien attaquant répond: «Je fais souvent du jogging». Même pendant les championnats du monde de neige, il court quelques kilomètres. Pour se récompenser, il s’accorde une cigarette. Derrière la tente VIP, il en chipe une à Pascal Thüler, ancien joueur de la Nati.

Ce dernier fait partie de l’équipe qui remporte le tournoi et peut officiellement se déclarer championne du monde de neige. Emmenée par l’icône du FC Zurich, Blerim Dzemaili, l’équipe suisse s’impose en finale contre l’Allemagne sur le score de 8-6, défendant ainsi son titre de championne du monde.