Neymar balance sur les tensions au Paris Saint-Germain

Dans un entretien avec Romario, Neymar est revenu sur la réelle entente entre lui, Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG. L'attaquant brésilien a également donné les raisons de son départ de Barcelone pour rejoindre le club parisien.

La cohabitation au PSG a été compliquée entre Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Photo: Getty Images

Blick Sport

Invité de la première de Romario TV, Neymar est revenu sur son passage au PSG entre 2017 et 2023. Et l'actuel attaquant d'Al-Hilal a dévoilé les coulisses de son association avec Kylian Mbappé et Lionel Messi au sein du club parisien.

«On a eu nos petites embrouilles, a expliqué le Brésilien au champion du monde 1994 à propos de sa relation avec l'international français. Au début, je l'appelais «Golden Boy», je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Nous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement.»

Neymar explique son départ du Barça

Malgré ce fabuleux trio d'attaque, le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à soulever la Ligue des champions. Selon Neymar, c'est en raison des fortes personnalités que cela n'a pas pu être le cas. «C'est bien d'avoir des égos, mais il faut savoir que l'on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas jouer seul. Il faut un autre gars à tes côtés. Il y a des égos démesurés presque partout, ça ne peut pas marcher. Si personne ne court et que personne n'aide, c'est impossible de gagner quoi que ce soit», estime celui qui, seul, montrait un peu de bonne volonté de ce côté-là.

L'international brésilien a également donné les raisons de son départ du FC Barcelone pour rejoindre le club parisien. Transfert qui reste aujourd'hui le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros). «Je n'ai pas quitté le Barça avec l'idée d'être le meilleur au monde. Lors de la dernière semaine à Barcelone, Messi est venu me voir et m'a dit: «Pourquoi pars-tu? Veux-tu être le meilleur du monde? Je vais faire de toi le meilleur du monde». Mais pour être honnête, ce n'est pas ce que j'avais en tête en partant. Il y avait d'autres choses, c'est plus personnel», a d'abord expliqué Neymar à Romario.

«Financièrement, le PSG était bien meilleur que ce que j'avais à Barcelone. Mais il y avait aussi la question des Brésiliens. Je voulais jouer avec Thiago Silva, Dani (ndlr: Alves), Marquinhos et Lucas (ndlr: Moura). Ils étaient tous mes amis et il n'y avait plus de Brésiliens à Barcelone. J'ai tenté ma chance, mais ce n'était pas dans l'idée d'être le meilleur au monde».