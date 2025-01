A six mois de l'Euro féminin en Suisse, Nadine Kessler fait le point avec Blick sur l'évolution de son sport durant les dernières années et réitère sa volonté d'organiser un tournoi à guichets fermés dans tous les stades suisses cet été.

«L'Euro le plus regardé et le plus fréquenté de l'histoire»

Nadine Kessler, cheffe du département football féminin à l'UEFA, a rencontré Blick en marge du tirage au sort du prochain Euro. L'occasion d'en savoir plus sur l'évolution récente du football féminin, entre autres.

Nadine Kessler, pourquoi l'Euro 2025 sera-t-il le meilleur de l'histoire?

Parce que la Suisse est pour moi le plus beau pays du monde. Et je pense que de nombreuses personnes en dehors de ce pays sont également de cet avis. Sur les 185 000 billets que nous avons vendus lors de la première phase, 26% ont été achetés par des supporters internationaux. Lors du dernier championnat d'Europe en Angleterre, il y avait 18% de supporters étrangers. Le fait que nous ayons déjà dépassé ce chiffre avant le tirage au sort montre le rayonnement de la Suisse. Nous avons déjà pu vendre des billets à des supporters de 90 pays, que ce soit aux Etats-Unis ou même en Australie.

Mais est-il vraiment réaliste de penser qu'un match de l'Euro comme celui opposant l'Islande à la Finlande à Thoune se jouera à guichets fermés?

Je pense que c'est tout à fait réaliste. Le prix des billets, la gratuité des transports publics pour les détenteurs de billets et la situation centrale de la Suisse rendent le pays très attractif pour les supporters. Les stades sont également très attractifs et d'une taille optimale.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du tournoi?

Il doit devenir le championnat d'Europe féminin le plus fréquenté et le plus regardé de l'histoire. Mais il ne s'agit pas seulement de battre des records. Je pense que si nous parvenons à faire guichets fermés pour le tournoi, ce sera un signe fort.

Quel effet le tournoi peut-il avoir sur la Suisse? L'Association suisse de football souhaite doubler le nombre de filles et de femmes jouant au football d'ici 2028. Est-ce que c'est réaliste?

Absolument. Je trouve cela très réaliste, car c'est exactement ce que les derniers tournois ont montré. Après l'Euro 2022 en Angleterre, le nombre de spectateurs de la Women's Super League anglaise a augmenté de 170%. Grâce au projet d'héritage du tournoi, nous avons pu créer environ 550 000 places supplémentaires pour que les femmes et les filles puissent être actives dans le football. Je pense qu'il est important que la fédération suisse se fixe des objectifs élevés. Un championnat d'Europe doit aussi avoir un effet durable.

Dans le football amateur, le problème n'est souvent pas le manque d'intérêt, mais les infrastructures limitées. De nombreux clubs n'ont pas assez de possibilités d'entraînement.

C'est une situation que nous rencontrons en Europe, et pas seulement en Suisse, et dont l'UEFA est consciente. Avec notre nouvelle stratégie «Unstoppable», nous voulons consacrer d'ici 2030 un milliard d'euros issus des recettes de la compétition et des investissements de l'UEFA au football féminin et soutenir ainsi le football de base et les projets de développement des associations nationales. Cela doit être un signal clair.

Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis l'Euro 2022 en Angleterre. Comment le football féminin a-t-il évolué en Europe pendant cette période?

Je pense qu'aucun autre sport féminin ne présente un tel taux de croissance et un tel potentiel. Le nombre de membres augmente partout, des records sont constamment battus. Et des tournois comme les championnats du monde ou d'Europe ont désormais une portée dont la plupart des sports masculins ne peuvent que rêver. Je pense que nous avons fait d'énormes progrès et que nous sommes justement dans cette phase où le secteur économique du football féminin prend son envol.

Un tel boom n'est-il pas possible uniquement parce qu'il y avait jusqu'à présent un tel écart entre le football masculin et le football féminin?

Dans d'autres sports comme le ski, le tennis ou l'athlétisme, les écarts sont beaucoup moins importants. Je pense que le potentiel de développement est lié à de nombreux facteurs. Mais il est évident que le football féminin peut extrêmement profiter des structures et des subventions du football masculin. Dans d'autres sports, le secteur masculin et le secteur féminin ne peuvent pas du tout se soutenir de la sorte. Mais en fin de compte, il reste chez nous aussi le grand défi d'être financièrement indépendant du football masculin.

Chaque fois que les recettes du football masculin sont investies dans le football féminin, des voix critiques s'élèvent. L'argument de l'offre et de la demande est souvent avancé. Que répondez-vous à cela?

C'est un point essentiel de notre stratégie. Pour un championnat d'Europe féminin ou pour la Ligue des champions, nous essayons déjà de rendre les compétitions plus durables sur le plan financier. Nous voulons arriver le plus rapidement possible à ce que les grandes compétitions puissent s'autofinancer. Nous aurons alors plus d'argent pour le développement au sein des ligues nationales. Nous devons offrir des perspectives aux clubs en Suisse et dans toute l'Europe. Celui qui investit dans le football doit aussi avoir une chance de voir son argent se refinancer à la fin.

Où en sommes-nous dans cette évolution? L'Euro de l'année prochaine est-il déjà prêt à s'autofinancer?

Non, l'Euro de l'année prochaine restera un très gros investissement pour l'UEFA. Mais il l'est aussi parce que nous continuons à augmenter les prix, parce que nous voulons créer de meilleures conditions pour la télévision et parce que nous voulons offrir aux équipes les mêmes standards que pour un championnat d'Europe masculin. Pour nous, ce qui compte actuellement, c'est que ce soit un grand tournoi, que nous fassions guichets fermés. Cela n'a jamais été le cas jusqu'à présent dans le domaine féminin. Mais bien sûr, l'objectif pour les années à venir est aussi de mettre sur pied un tournoi qui puisse être entièrement autofinancé.

Avez-vous déjà un horizon temporel en tête?

Non. Mais pour moi, cela ne semble plus très loin. L'une des raisons est le nombre de partenaires. L'Euro 2025 sera le tournoi de l'UEFA avec le plus grand nombre de partenaires de l'histoire. Pourtant, il y a sept ans seulement, nous avons séparé les droits de sponsoring du secteur masculin.

Puisque nous parlons d'argent: Lors du dernier championnat d'Europe masculin, chaque équipe a reçu une prime d'entrée de 9,5 millions d'euros. Au final, le vainqueur a reçu plus de 28 millions. Quelle sera la répartition de l'UEFA pour l'Euro féminin de 2025?

Nous voulions donner un signal dans ce domaine et avons augmenté la prime de 156% par rapport à l'Euro 2022. Sur les 41 millions d'euros approuvés par le comité exécutif de l'UEFA, les associations nationales distribueront pour la première fois un pourcentage garanti aux joueuses. Celui-ci se situe dans une fourchette de 30 à 40%. Bien sûr, nous ne sommes pas encore là où se trouve le football masculin. Mais cela vaut pour l'ensemble du tournoi, nous devons être aussi honnêtes.

Cela vaut aussi pour l'intérêt du public. L'Euro 2024 a été suivi par 5,2 milliards de téléspectateurs, contre 365 millions pour les femmes deux ans auparavant.

Notre objectif pour l'Euro 2025 est de 500 millions de téléspectateurs et 900 millions d'utilisateurs numériques. Je pense que nous allons à nouveau faire un énorme bond en avant. Les contrats de télévision que nous sommes en train de conclure ou que nous avons déjà conclus me rendent très confiant.

Mais même avec 500 millions de téléspectateurs, on serait encore loin du football masculin.

C'est vrai. Mais prenons les 365 millions qui ont suivi l'Euro en Angleterre. C'était déjà plus que le Tour de France ou Wimbledon. Et plus de spectateurs que la plupart des ligues masculines de haut niveau. La dernière Coupe du monde féminine a attiré près d'un milliard de téléspectateurs. Quand on voit l'intérêt que suscitent aujourd'hui de tels tournois féminins, c'est déjà appréciable.

Jetons encore un coup d'œil à la ligue suisse. Où se situe la Women's Super League par rapport aux autres ligues européennes?

La ligue suisse a connu une évolution très positive au cours des dernières années. Mais il va de soi qu'en Suisse aussi, il faut susciter davantage d'intérêt pour la Women's Super League et continuer à travailler sur des structures professionnelles. Une bonne base a été posée au cours des dernières années. Maintenant, la ligue doit réfléchir aux objectifs qu'elle souhaite poursuivre à long terme.

Si l'on préfère être une ligue de formation ou présenter chaque année une équipe en Ligue des champions?

Par exemple. A partir de la saison prochaine, il y aura aussi une deuxième compétition européenne. Cela permettra à plusieurs nations d'obtenir une troisième place internationale.

Mais celles-ci iront aux grandes ligues comme l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne.

Oui, nous avons déjà en Europe des ligues professionnelles qui sont plus établies et plus avancées que la Suisse. Mais avec de petits investissements et surtout la volonté de tous, chaque ligue de football féminin peut encore atteindre le sommet. En Suisse, la commercialisation ne fait que commencer, beaucoup d'argent n'a pas encore été réparti. Je vois encore un grand potentiel pour une ligue comme la Suisse.