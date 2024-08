Voici ce qui vous attend dans le prochain Corner Magazine

Le nouveau numéro de Corner Magazine, disponible uniquement en ligne, sort lundi et proposera un gros plan sur deux talents romands: Théo Berdayes et Franck Surdez. Mais également une mise en lumière du centre de formation du FC Bâle et plein d'autres choses.

1/4 Que peut apporter Xherdan Shaqiri à la Super League?

Le FC Bâle reste sur une très belle victoire 0-6 en championnat face à Servette et a depuis officialisé le retour de son prodige Xherdan Shaqiri. Quel impact pourra avoir l'ancien international suisse sur l'équipe rhénane? Corner Magazine vous apporte la réponse.

Si le FC Sion brille pour son retour en Super League, c'est en partie grâce à l'abnégation et à la qualité de Théo Berdayes. Le jeune Valaisan est en effet l'un des fers de lance de l'attaque du club sédunois dirigé de mains de maître par Didier Tholot. Corner Magazine vous propose d'en apprendre plus sur le numéro 29 rouge et blanc.

Qui est Kévin Mouanga?

De son côté, Franck Surdez a pris la décision l'hiver dernier de quitter Neuchâtel Xamax pour faire le grand saut direction la première division belge et le club de La Gantoise. Zoom sur les six premiers mois de l'international suisse M21.

Il est arrivé à Lausanne durant l'été et s'est déjà imposé comme le binôme de Noë Dussenne en défense centrale, mais qui est Kévin Mouanga? Corner Magazine propose aux supporters du LS d'en apprendre plus sur le colosse de 191 cm.

Les ambitions du Vaudois Ruben Londja

Ce nouveau numéro sera également l'occasion d'évoquer le départ de Thierno Barry vers Villarreal, le parcours du Zurichois Armstrong Oko-Flex ou encore de présenter les talents suisses de la génération 2005-2007.

Sans oublier l'interview du Vaudois Ruben Londja, qui a décidé cet été de quitter Lausanne pour rejoindre Le Havre en Ligue 1.

Le magazine, en français et en allemand, sera disponible ce lundi pour les non-abonnés et dimanche soir pour ceux qui le sont déjà. Rendez-vous sur www.corner-magazine.com pour plus d'informations.