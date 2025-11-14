Mathys Tel, Ayyoub Bouaddi, Lenny Yoro, Jérémy Jacquet... La France M21 et ses joueurs de très haut niveau débarquent à Lausanne (coup d'envoi vendredi à 19h30) pour y affronter une Nati espoirs qui a également des arguments à faire valoir. 4500 billets ont été vendus.

Sascha Stauch et la Suisse M21 visent l'exploit contre les Bleuets. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La sélection de l'équipe de France espoirs a de quoi faire tourner la tête. Mathys Tel (Tottenham), Lenny Yoro (Manchester United), Ayyoub Bouaddi (Lille), Jérémy Jacquet (Rennes)... Autant de joueurs qui évoluent déjà au plus haut niveau et valent chacun des dizaines de millions de francs sur le marché des transferts. C'est cette armada que l'équipe de Suisse M21 défie ce vendredi sur le synthétique de la Tuilière dans le cadre des qualifications à l'Euro. Et c'est peu dire que les jeunes Suisses sont conscients de l'adversité qu'ils auront face à eux.

Une défense suisse solide

«J'ai joué contre beaucoup d'entre eux», explique ainsi le capitaine Roggerio Nyakossi, qui a lié des liens d'amitié avec Lesley Ugochukwu (Burnley, ex-Rennes et Chelsea) après l'avoir affronté voilà quelques années. «Ils ont de super joueurs partout, mais particulièrement en attaque. Mais on est confiants: on n'a concédé qu'un but en trois matches depuis le début des qualifications. Si on défend tous ensemble, en équipe, ce que je suis convaincu qu'on va faire, on peut résister. En ce qui me concerne, je prépare tous les matches de la même manière, que ce soit contre l'Islande, les Féroé ou la France. Mais c'est vrai qu'il y a du talent en face», assure le défenseur central genevois, qui joue à Louvain au côté d'un certain Noë Dussenne.

Bien défendre est une chose, mais comment battre cette équipe de France qui semble invincible, en tout cas sur le papier? «Il faudra être solidaires, c'est sûr», répond le sélectionneur Sascha Stauch. Et accepter de subir. «Nous avons besoin d'être prêts à souffrir, de mettre beaucoup d'énergie, de courir les uns pour les autres. Nous aurons sans doute moins le ballon qu'eux et nous devrons être compacts, faire mal avec le ballon sur des actions ciblées en contre. On aura des occasions, il faudra bien les utiliser», enchaîne-t-il. Et compter sur le soutien du public pour aider chacun à se dépasser. 4500 billets ont déjà été vendus, ce qui devrait donner une Tuilière à moitié pleine pour assister à cette belle affiche.

La Suisse M21 n'a rien à perdre: la France est favorite

«Ce sont eux les favoris, mais si on gagne demain, ils devront peut-être trembler un peu pour la première place. Nous, nous ne pouvons que gagner: si la France prend les trois points, c'est normal et attendu. Tout est possible dans ce groupe, c'est à nous de jouer, en sachant que quoi qu'il arrive, nous serons dans l'obligation de gagner au Luxembourg trois jours plus tard.»

Roggerio Nyakossi, un vrai capitaine

Si la Suisse entend contrer la force de frappe offensive française, elle devra compter sur un grand Roggerio Nyakossi en défense. La Nati espoirs a d'ailleurs de solides arguments, surtout dans ses lignes arrière, où Sascha Britschgi (Parme) et Zachary Athekame (AC Milan) sont eux aussi déjà des valeurs sûres. Le grand défenseur central (1m94) est lui le capitaine de cette sélection, un rôle qu'il occupe avec plaisir malgré les nets progrès qu'il concède devoir faire en allemand. «Roggerio a souvent été capitaine en équipe de Suisse, avant même les M21. Il adore prendre des responsabilités et il le fait très bien. Il assume sur le terrain, mais aussi à côté. L'équipe le suit, ce qui est primordial.» Il le faudra vendredi, quand les vagues offensives déferleront sur la défense suisse: le capitaine Nyakossi et ses coéquipiers ne s'en sortiront que s'ils restent unis.



