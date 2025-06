Thomas Tuchel sous le feu des critiques en Angleterre

L'équipe nationale anglaise a perdu pour la toute première fois de son histoire contre une équipe africaine. Battus par le Sénégal, Thomas Tuchel et son équipe essuient de sévères critiques.

1/8 Les Anglais étaient comme désemparés après la défaite 1-3 contre le Sénégal. Photo: The FA via Getty Images

Björn Lindroos

Ça chauffe en Angleterre. Les Three Lions ont perdu leur match amical 1-3 contre le Sénégal à Nottingham. Les «Lions de la Teranga» deviennent ainsi la toute première équipe africaine à gagner contre l’Angleterre.

Après le coup de sifflet final, les supporters anglais ont réservé des huées à leur équipe. Au coeur de cette faible performance, un homme est particulièrement visé: l’entraîneur Thomas Tuchel.

«Thomas Tuchel peut oublier d’immortaliser une deuxième étoile sur le maillot de l’Angleterre», écrit le «Sun». «C’est une défaite humiliante pour Thomas Tuchel et une performance honteuse», poursuit le journal. Déjà critiqué après la faible victoire contre Andorre (1-0), le coach est de plus en plus sous pression: «L’Allemand semble avoir à peine une idée de ce que devrait être son meilleur onze», déplore le quotidien.

Le «Daily Star» déclare quant à lui que «la lune de miel» est terminée. Pour le «Guardian», cette défaite donne à Tuchel «une nouvelle ride sur le front» et beaucoup de réflexions. Le «Daily Mail» en rajoute une couche: «L’Angleterre est embarrassée. Les Three Lions champions du monde en 2026? Cela ressemble à une mauvaise blague. Les problèmes sont profonds, importants et évidents. Ces quatre très mauvais matches internationaux vont hanter Tuchel tout l’été.»

Les coupables s’expliquent

Après la rencontre, l’Allemand lui-même a parlé après d’un «résultat décevant». Son équipe a paru par moments «gelée et pas assez active», avoue-t-il.

Comme contre Andorre, Harry Kane était le seul buteur de l’Angleterre ce mardi. L’attaquant cherchait des explications après le match: «Nous ne céderons pas à la panique. Mais nous savons que nous devons faire mieux.»

Comment expliquer ces performances décevantes? «Il y a de nouvelles idées, de nouveaux joueurs sans grande expérience internationale. C’est un mélange de tout cela, mais ce ne sont pas des excuses», explique le joueur du Bayern. «Nous devons y arriver rapidement, la Coupe du monde va approcher très vite. C’est pourquoi chaque rassemblement devient maintenant très important.»

Pour le moment, cette équipe d’Angleterre est loin d’être assurée de s’envoler pour les États-Unis l’an prochain. Après trois victoires en trois matches, les Three Lions sont certes en tête de leur groupe de qualification. Mais Thomas Tuchel et son équipe doivent se montrer à la hauteur s’ils ne veulent pas que la situation devienne inconfortable.