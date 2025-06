Zeki Amdouni et Benfica, c'est officiellement fini

Zeki Amdouni retourne à Burnley. Provisoirement? Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L’histoire entre Zeki Amdouni et Benfica s’arrête là. Le club lisboète a officialisé ce dimanche la fin anticipée du prêt de l’attaquant suisse, arrivé en août 2024 en provenance de Burnley. L’international helvétique ne participera donc pas au Mondial des clubs avec les Aigles, qui débuteront leur tournoi à Nashville fin juin. Zeki Amdouni, lui, se trouve actuellement aux États-Unis avec l’équipe de Suisse, en stage estival, où la Nati dispute deux matches amicaux face au Mexique et aux États-Unis.

Il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire

Durant son passage à Benfica, Zeki Amdouni a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 1372 minutes. Il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives. En championnat, l’ancien joueur du FC Stade-Lausanne-Ouchy et du Lausanne-Sprot a marqué 7 fois et offert deux assists en 24 apparitions. Il a également trouvé le chemin des filets en Champions League (1 but en 11 matches) et en Coupe du Portugal (1 but en 6 matches).

Malgré des statistiques honorables et quelques éclairs, Zeki Amdouni n’aura pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable à Benfica. L’avenir du joueur de 23 ans reste désormais à définir, alors que Burnley, relégué en Championship, détient toujours ses droits.