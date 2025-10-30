Cela fait froid dans le dos: en Autriche, un ancien fonctionnaire de club aurait filmé des joueuses dans un vestiaire au moyen de caméras cachées.

1/4 Un scandale a éclaté au sein du club autrichien SCR Altach. Photo: Getty Images

Un scandale ébranle le football autrichien. Un ancien fonctionnaire du club de première division SCR Altach est soupçonné d’avoir secrètement filmé des joueuses dans les vestiaires. La police du Vorarlberg a ouvert une enquête et a confirmé l’information aux médias.

Le SCR Altach a réagi mercredi à ces révélations dans un communiqué officiel. Le directeur général Christoph Längle a expliqué à «ORF Vorarlberg» que le club était informé de l’enquête depuis le début du mois d’octobre. Cependant, au moment où les autorités ont été saisies, le suspect ne faisait déjà plus partie du personnel du club.

«Le SCR Altach ne disposait auparavant d’aucune indication ou information sur un tel comportement fautif», précise le communiqué. Le club affirme coopérer pleinement avec les autorités. Une perquisition a d’ailleurs été menée dans les vestiaires du stade d’Altach, mais aucune preuve n’a été découverte à ce jour.

Des «accusations abominables»

L’affaire a pris une ampleur nationale. En Autriche, la secrétaire d’État au sport Michaela Schmidt a dénoncé des «reproches abominables» et a réclamé une enquête complète, tant de la part des autorités que du club lui-même. «Si les sportives ne sont même pas à l’abri d’un fonctionnaire du club dans leurs propres vestiaires, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase», a déclaré la responsable politique.

Le SCR Altach a annoncé qu’il allait revoir en profondeur son concept de prévention interne et former l’ensemble de son personnel à ces questions. Pour gérer cette situation, le club travaille désormais avec des services professionnels spécialisés dans la protection des victimes. Les personnes potentiellement concernées ont déjà été contactées. Elles bénéficient d’un accompagnement complet, comprenant un soutien psychologique et une assistance juridique.

En raison de l’enquête en cours et afin de protéger les victimes potentielles, aucun autre détail n’a été communiqué pour le moment.