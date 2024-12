Le capitaine de la Nati Granit Xhaka salue la 26e place du classement Top 100 du «Guardian». Photo: imago/Sven Simon

Cédric Heeb

Après avoir eu l'honneur d'être nommé pour le Ballon d'Or, le capitaine de la Nati Granit Xhaka laisse derrière lui de nombreuses stars mondiales dans le classement des 100 meilleurs joueurs du «Guardian» pour l'année 2024. Parmi elles, Lionel Messi (27e), Virgil van Dijk (30e), Kevin De Bruyne (36e) et Cristiano Ronaldo (42e).

Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen est 26e, un rang devant la superstar argentine de l'Inter Miami. «Peu de gens auraient cru que le transfert à Leverkusen pourrait être un succès, mais il n'est pas exagéré de dire qu'il est d'une importance capitale pour l'équipe de Xabi Alonso», a écrit le journal.

Xhaka est «l'incarnation du leader et le pivot» de l'équipe du champion d'Allemagne. «Il protège la défense, donne le tempo et marque toujours l'un ou l'autre but. Il est au sommet de sa carrière et reste un élément important de l'équipe de Suisse.»

Gregor Kobel aussi dans le top 100

Pour la première fois depuis le lancement du classement en 2012, Lionel Messi ne figure pas dans le top 10. En tête du classement se trouve le vainqueur du Ballon d'Or Rodri (Manchester City), devant la star du Real Madrid Vinicius Jr, qui a remporté pas plus tard que lundi le titre de meilleur joueur FIFA 2024. La troisième place revient à un autre Cityzen, Erling Haaland.

Top 20 des footballeurs en 2024 selon le «Guardian» 1. Rodri (Manchester City)

2. Vinicius Junior (Real Madrid)

3. Erling Haaland (Manchester City)

4. Lamine Yamal (Barcelone)

5. Jude Bellingham (Real Madrid)

6. Harry Kane (Bayern Munich)

7. Lautaro Martiínez (Inter)

8. Florian Wirtz (Bayder Leverkusen)

9. Dani Carvajal (Real Madrid)

10. Kylian Mbappé (Real Madrid)

11. Mohamed Salah (Liverpool)

12. Cole Palmer (Chelsea)

13. Bukayo Saka (Arsenal)

14. Nico Williams (Athletic Bilbao)

15. Phil Foden (Manchester City)

16. Toni Kroos (Real Madrid)

17. Dani Olmo (Barcelone)

18. Martin Ödegaard (Arsenal)

19. Jamal Musiala (Bayern Munich)

20. Federico Valverde (Real Madrid) En outre :

21. Robert Lewandowski (Barcelone)

26. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

27. Lionel Messi (Inter Miami)

30. Virgil van Dijk (Liverpool)

36. Kevin De Bruyne (Manchester City)

42. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

58. Luka Modric (Real Madrid)

Un deuxième Suisse, Gregor Kobel, figure également dans le top 100: le gardien de Dortmund et nouveau titulaire de l'équipe nationale de Suisse est classé 92e. Le journal écrit à propos du joueur de 27 ans: «Il aide son grand club à se sortir du pétrin bien plus souvent qu'il ne le faudrait. Il a en outre été exceptionnel sur le chemin de la finale de la Ligue des champions.»