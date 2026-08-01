Thomas Müller n'a pas mis longtemps à retrouver l'amour

Il y a quelques semaines à peine, Thomas Müller rendait publique la fin de son mariage. L'Allemand aurait déjà retrouvé une nouvelle copine, bien plus jeune. L'amour ne se commande pas.

Ramona Bieri

Lors de la Coupe du monde, Thomas Müller était consultant pour MagentaTV. Il n'avait guère de raisons de rayonner, compte tenu des performances de l'Allemagne. Dans sa vie privée, c'est une autre histoire. Comme le rapporte le journal allemand «Bild», le champion du monde de 2014 vient de tomber amoureux.

La femme qui fait battre son cœur s'appelle, selon l'article, Eve Rose Bitbol. Elle a 26 ans et est originaire de France. Après des études à la prestigieuse ESSEC Business School, l’une des écoles de commerce les plus réputées d’Europe, elle travaille dans le domaine de l’investissement et des marchés financiers. Le couple a été aperçu ensemble à Charlotte (États-Unis). Il ne fait apparemment plus aucun mystère de leur relation.

Main dans la main au stade

En effet, Eve Rose Bitbol accompagne Thomas Müller non seulement aux All-Star Games, où il a fait sensation lors du Skills Challenge, mais elle était également à ses côtés lors de la Coupe du monde. Le soir de la finale, les deux ont été vus main dans la main dans le stade. Et l'Allemand l’aurait présentée tout naturellement à ses amis et connaissances comme sa petite amie. À l’issue du tournoi, ils se sont envolés ensemble pour le Canada, où Thomas Müller vit désormais et joue pour les Vancouver Whitecaps. Selon le journal «Bild», des témoins oculaires rapportent que les deux tourtereaux se comportent de manière très intime l’un envers l’autre, rient beaucoup et semblent follement amoureux.

Ce n’est qu’au début du mois de juin que Thomas Müller a rendu publique sa séparation d’avec sa femme Lisa. Cela faisait suite à des semaines de spéculations sur la fin de leur mariage. Mariés depuis 2009, ils entretenaient ces derniers temps une relation à distance en raison de l’engagement de l'Allemand en Major League Soccer.

Le joueur, qui compte 131 sélections avec la Mannschaft, a désormais surmonté son chagrin d’amour. Et avec Eve Rose Bitbol, il a désormais une nouvelle compagne à ses côtés qui le fait rayonner.