Erling Haaland n'a -pour une fois- pas marqué ce mardi, mais la star norvégienne était surtout furieuse concernant l'état de la pelouse de l'Ullevaal Stadion. Au point de présenter ses excuses à l'équipe de Suisse après le match nul (0-0) entre les deux équipes.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Norvège et la Suisse ont fait match nul (0-0) ce mardi à Oslo et Adrian Arnold, responsable de la communication de l'ASF, a tenu à remercier la Fédération norvégienne pour la réception chaleureuse de la délégation helvétique. «Tout a été parfait, merci beaucoup. Nous avons été très bien accueillis», a-t-il dit, témoignant de sa gratitude et de sa reconnaissance. Et, expérience faite, ce ne sont pas des mots qui sont prononcés après chaque déplacement. Et surtout, ils n'ont rien d'obligatoire. Ces mots étaient visiblement adressés à tout le monde... sauf aux jardiniers norvégiens, lesquels n'ont eux pas fait du bon boulot au sortir de l'hiver.

«Tout simplement pas acceptable»

Après la conférence de presse de Murat Yakin, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken est venu saluer le coach suisse et l'a interpellé en lui demandant si beaucoup de questions avaient été posées concernant l'état de la pelouse de l'Ullevaal Stadion. Le Bâlois a rigolé et assuré que non, mais que c'était désormais au tour du Norvégien de répondre. Les deux hommes ont préféré sourire de la situation, tant la pelouse était horrible, au point qu'Erling Haaland l'a fortement critiquée devant les caméras après la rencontre.

«Le terrain était absolument catastrophique», a déclaré Erling Braut Haaland à la télévision norvégienne. Je me suis excusé auprès de tout le monde et de tous les joueurs suisses. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Il faudra que vous parliez à Lise Klaveness (présidente de la Fédération), puisqu'elle est la responsable», s'est emporté l'avant-centre, lequel a vu s'arrêter ce mardi sa série incroyable de onze matchs consécutifs avec au moins un but marqué.

«J’ai également présenté mes excuses à l’entraîneur de la Suisse avant le match. Nous ne pouvons pas présenter une telle pelouse, c'est inacceptable», a lui déclaré Ståle Solbakken lors de la conférence de presse.