L'attaquant de la Nati Andi Zeqiri ne chaussera bientôt plus ses crampons en Belgique. Blick fait le point sur les destinations possibles pour le Vaudois.

1/5 Andi Zeqiri a disputé 16 matches et marqué un but avec la Nati. Photo: AFP

Stefan Kreis

Quand on parle d’Andi Zeqiri à Thorsten Fink, l’entraîneur de Genk, il n’y a pas un mot plus haut que l’autre. «Andi a un bon caractère, c’est un super garçon. Je l’aime beaucoup. Il est aussi très apprécié dans l’équipe. Il est très motivé. Après les entraînements, il fait encore des tours en salle de musculation», explique l’ancien entraîneur du FC Bâle.

Malgré tout, cela ne suffit pas pour que le Suisse obtienne une place dans le cadre du «Koninklijke Racing Club». Lors des trois premiers matches de la saison, Zeqiri a été envoyé en tribunes. Thorsten Fink l’explique par la concurrence au sein de l’attaque. Mais la raison principale est que les responsables du club ne veulent pas risquer de blessure, car ils ne veulent pas compromettre la transaction à venir. Le contrat du joueur expire en juin 2026 et ce serait la dernière chance pour le KRC d’encaisser une indemnité de transfert.

Genk demande trois millions

Les Belges exigeraient environ trois millions de francs, et les intéressés ne manquent pas, qu’ils soient d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie ou même de Belgique. Le Standard de Liège, par exemple, aurait volontiers repris l’attaquant de l’équipe nationale suisse. La saison dernière, il y a été impliqué dans douze buts dans le cadre d’un prêt.

Le Borussia Mönchengladbach et son entraîneur Gerardo Seoane ont longtemps été en pole position, mais les dirigeants ont ensuite fait venir un autre avant-centre, Haris Tabakovic, dans le Bas-Rhin.

Certes, Andi Zeqiri pourrait également jouer sur l’aile, mais c’est au centre de l’attaque que ses atouts sont le mieux mis en valeur. Thorsten Fink parle d’un véritable renard des surfaces. Pour le FC Bâle, le Romand avait marqué 18 buts en 50 matches en tant qu’avant-centre.

En revanche, il n’a marqué qu’une seule fois pour l’équipe nationale suisse, également en tant qu’avant-centre. C’était en novembre 2024, lors de la défaite 2-3 contre l’Espagne en Ligue des Nations. Depuis, Zeqiri n’a été convoqué qu’une seule fois, notamment parce qu’une blessure au mollet l’a freiné en fin de saison. Une chose est sûre: la Suisse manque d’attaquants et un Andi Zeqiri en pleine forme pourrait combler cette lacune, du moins en partie.

Saint-Gall a frappé à la porte de Genk

La question sera de savoir s’il jouera régulièrement dans son prochain club. Et quelle tactique celui-ci choisira. Zeqiri préfère un système de jeu offensif, car ses points forts y sont mieux mis en valeur.

Le Vaudois n’exclut donc pas non plus catégoriquement un retour en Suisse. Le FC Saint-Gall se serait notamment renseigné auprès de Genk au sujet de l’ancien junior lausannois. Mais pour les Brodeurs, cette transaction pourrait être trop onéreuse.