Une première depuis 14 ans
Marseille profite d'une bévue de Lucas Chevalier et bat le PSG

L'OM a remporté une victoire historique 1-0 contre Paris Saint-Germain au Vélodrome, mettant fin à 14 ans d'attente. Le but précoce de Nayef Aguerd a infligé au PSG sa première défaite de la saison.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Lucas Chevalier s'est raté et l'Olypique Marseille a pu battre le PSG au Vélodrome.
Photo: PHILIPPE MAGONI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'OM a battu le PSG 1-0 lundi grâce à un but de Nayef Aguerd très tôt dans la partie. Ce dernier a profité d'une sortie ratée de Lucas Chevalier. Il s'agit pour l'OM de sa première victoire en championnat à domicile contre Paris depuis 14 ans.

C'est la première défaite de la saison pour le PSG, qui avait remporté ses quatre premiers matches de L1, tandis que Marseille se replace après un début d'exercice en dents de scie: les joueurs de Roberto De Zerbi reviennent à trois points des équipes de tête.

En même temps que la cérémonie du Ballon d'Or

A noter que ce match a été déplacé à ce lundi en raison des intempéries dimanche. Et la rencontre a eu lieu en même temps que la cérémonie récompensant le Ballon d'Or où le Parisien Ousmane Dembélé, blessé, fait partie des favoris.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
AS Monaco
5
6
12
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
6
12
3
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
5
4
12
4
RC Strasbourg
RC Strasbourg
5
3
12
5
Lille OSC
Lille OSC
5
5
10
6
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
6
9
7
RC Lens
RC Lens
5
3
9
8
Stade Rennais
Stade Rennais
5
-1
8
9
Toulouse FC
Toulouse FC
5
-2
6
10
AJ Auxerre
AJ Auxerre
5
-2
6
11
Paris FC
Paris FC
5
-3
6
12
OGC Nice
OGC Nice
5
-3
6
13
Angers SCO
Angers SCO
5
-1
5
14
Stade Brestois
Stade Brestois
5
-2
4
15
Le Havre AC
Le Havre AC
5
-2
4
16
FC Nantes
FC Nantes
5
-2
4
17
FC Lorient
FC Lorient
5
-7
4
18
FC Metz
FC Metz
5
-8
1
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
