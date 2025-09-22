Le PSG est rentré de Marseille dimanche pour y revenir lundi

Le PSG est retourné à Paris en raison du report du match contre Marseille, initialement prévu dimanche soir. Le club prévoit de revenir lundi pour le match reprogrammé à 20 heures. Ce report entre en conflit avec la cérémonie du Ballon d'Or.

La région de Marseille a été touchée par de violents orages ce dimanche soir. Le match prévue face au PSG au vélodrome a été décalé à ce lundi 22 septembre (20h00). Mais la cérémonie pour le Ballon d'Or aura lieu en même temps à Paris. Photo: Getty Images

Blick Sport

A la suite du report du Classique entre l’OM et le PSG à ce lundi soir en raison des conditions météorologiques, le Paris Saint-Germain a dû s’adapter rapidement, comme le rapporte «L’Equipe». Le club français a annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux être «rentré à Paris ce dimanche après-midi» et qu’il reviendra à Marseille lundi, jour du match, «pour des raisons d’organisation».

Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG, comptant pour la 5e journée de Ligue 1, devait initialement se tenir dimanche soir. Cependant, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris la décision de reporter le match en raison des orages annoncés sur la région marseillaise. La LFP a donc reprogrammé la rencontre pour lundi soir à 20 heures. Ce report a des conséquences inattendues pour le PSG et suscite la controverse chez nos voisins français. En effet, le match se déroulera désormais en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or, empêchant certains joueurs parisiens d’y assister.

Défi logistique

Le déplacement du PSG entre Paris et Marseille a suscité des réactions diverses, notamment concernant l’impact environnemental. Certains supporters ont ironiquement suggéré l’envoi de l’équipe réserve, tandis que d’autres ont pointé du doigt le choix de l’avion pour des raisons écologiques. Malgré les intempéries de dimanche, les conditions de jeu devraient être favorables lundi soir au Vélodrome. Le groupe du PSG reste inchangé pour ce Classique tant attendu.

Entre le Classique au Vélodrome et la cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet, le football hexagonal s’apprête à vivre une soirée exceptionnelle, illustrant à la fois son prestige inédit et ses contraintes logistiques.