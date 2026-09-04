Zachary Athekame brille avec l'Olympique Lyonnais

Zackary Athekame a marqué vendredi son premier but en Ligue 1 lors de la victoire 3-1 de Lyon face à Auxerre. Le latéral genevois de 21 ans a inscrit une superbe réussite pour porter le score à 2-0 à la 31e minute.

ATS Agence télégraphique suisse

Zackary Athekame a marqué vendredi son premier but en Ligue 1 lors de la victoire de Lyon contre Auxerre (3-1). Le latéral genevois de 21 ans a inscrit le 2-0 pour l'OL.

Prêté par l'AC Milan cette saison, Athekame a déjà fait sien le couloir droit de Lyon. Après avoir délivré sa première passe décisive le week-end dernier au Havre (1-1), il a fait trembler les filets pour la première fois avec sa nouvelle équipe.

Son joli but est tombé à la 31e alors que l'OL venait d'ouvrir le score dans son stade. L'international M21 a trompé le gardien auxerrois Mamadou Diop d'une frappe à ras de terre à l'orée de la surface.

Ses bonnes performances pourraient convaincre Murat Yakin de le sélectionner lors du prochain rassemblement de l'équipe de Suisse fin septembre. Surtout depuis que Silvan Widmer, latéral droit de la Suisse ces dernières années, a annoncé sa retraite internationale.