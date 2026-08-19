DE
FR

Premier match à Rennes
Le PSG ne peut pas jouer dans son stade en raison de l'état de sa pelouse

Le PSG ne jouera son premier match de Ligue 1 au Parc des Princes, mais bien au Roazhon Park. Cela en raison d’une pelouse impraticable, a annoncé la LFP.
Publié: 22:24 heures
1/2
Le PSG n'ouvrira pas sa saison à domicile.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le premier match de Ligue 1 du PSG, champion de France en titre, prévu dimanche au Parc des Princes contre Rennes, aura finalement lieu au Roazhon Park en raison du mauvais état de la pelouse de l'enceinte parisienne, a annoncé mercredi la LFP.

À lire aussi
José Mourinho s'exprime sur le transfert de Rodri
Liga
Devancé par le Barça?
José Mourinho s'exprime sur le transfert de Rodri
Seul devant le but, Willem Geubbels manque l'immanquable avec Lecce
Coupe d'Italie
L'ancien Saint-Gallois
Seul devant le but, Willem Geubbels manque l'immanquable avec Lecce

«L'état actuel de la pelouse ne permet pas d'assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la commission des compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l'impossibilité pour le Paris Saint-Germain d'organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l'organisation de la rencontre comptant pour la 1re journée ce dimanche 23 août à 20h45», a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

Sans Nuno Mendes

«La commission des compétitions décide donc de procéder à l'inversion de la rencontre», a poursuivi la Ligue. Du fait de cette inversion, le PSG accueillera ainsi Rennes lors du week-end du 6 mars.

Pour ce déplacement en Bretagne, le PSG devra se passer des services de son défenseur portugais Nuno Mendes, suspendu trois rencontres après son exclusion en fin de partie lors du Trophée des champions perdu à Lens (1-0), dimanche.

Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AJ Auxerre
AJ Auxerre
0
0
0
1
Angers SCO
Angers SCO
0
0
0
1
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
1
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
0
0
0
1
FC Lorient
FC Lorient
0
0
0
1
Le Havre AC
Le Havre AC
0
0
0
1
Le Mans FC
Le Mans FC
0
0
0
1
Lille OSC
Lille OSC
0
0
0
1
OGC Nice
OGC Nice
0
0
0
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
0
0
0
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
0
0
0
1
Paris FC
Paris FC
0
0
0
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
1
RC Lens
RC Lens
0
0
0
1
Stade Brestois
Stade Brestois
0
0
0
1
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
0
0
0
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
0
0
0
1
Toulouse FC
Toulouse FC
0
0
0
Ligue des Champions
Qualifications pour la Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus