Le PSG ne jouera son premier match de Ligue 1 au Parc des Princes, mais bien au Roazhon Park. Cela en raison d’une pelouse impraticable, a annoncé la LFP.

Le PSG ne peut pas jouer dans son stade en raison de l'état de sa pelouse

Le PSG ne peut pas jouer dans son stade en raison de l'état de sa pelouse

AFP Agence France-Presse

Le premier match de Ligue 1 du PSG, champion de France en titre, prévu dimanche au Parc des Princes contre Rennes, aura finalement lieu au Roazhon Park en raison du mauvais état de la pelouse de l'enceinte parisienne, a annoncé mercredi la LFP.

«L'état actuel de la pelouse ne permet pas d'assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la commission des compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l'impossibilité pour le Paris Saint-Germain d'organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l'organisation de la rencontre comptant pour la 1re journée ce dimanche 23 août à 20h45», a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

Sans Nuno Mendes

«La commission des compétitions décide donc de procéder à l'inversion de la rencontre», a poursuivi la Ligue. Du fait de cette inversion, le PSG accueillera ainsi Rennes lors du week-end du 6 mars.

Pour ce déplacement en Bretagne, le PSG devra se passer des services de son défenseur portugais Nuno Mendes, suspendu trois rencontres après son exclusion en fin de partie lors du Trophée des champions perdu à Lens (1-0), dimanche.