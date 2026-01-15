Un retour plus long que prévu à Monaco pour Paul Pogba

Thiago Scuro a reconnu mercredi que le plan pour Paul Pogba à l'AS Monaco ne fonctionnait pas comme espéré. Touché au mollet, le joueur n'a disputé que trois matchs de Ligue 1 depuis son arrivée l'été dernier.

Le pari Paul Pogba tourne pour l'instant à l'épreuve de patience à l'AS Monaco. Ce mercredi, en conférence de presse, le directeur sportif Thiago Scuro a admis que le retour du champion du monde 2018 s'avérait bien plus compliqué que prévu. Arrivé sur le Rocher à l'été 2025, le milieu français n'a disputé que trois matchs de Ligue 1, pour un total de trente minutes de jeu. Et il est actuellement à l'arrêt, touché au mollet.

«Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ», a reconnu Thiago Scuro, en marge de la présentation du défenseur belge Wout Faes. Le dirigeant monégasque insiste toutefois sur l'implication de chacun: «Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d'augmenter son temps de jeu.»

Plusieurs problèmes phyisques

La dernière apparition de Paul Pogba remonte au 5 décembre 2025. Depuis, le milieu de terrain enchaîne les pépins physiques, sans qu'aucun ne soit considéré comme grave. «Le plan change constamment en fonction de la situation avec laquelle on doit composer», a expliqué Thiago Scuro. Une succession de blessures qui freine sa montée en puissance et complique un retour durable au plus haut niveau, même si le club affirme vouloir respecter le cadre fixé lors de sa signature.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Paul Pogba est encore loin de la forme qui avait fait de lui l'un des joueurs majeurs du football mondial. À Monaco, la confiance n'est pourtant pas rompue. «La relation entre l'AS Monaco et Paul est très honnête», a assuré le directeur sportif, tout en laissant entendre que des discussions pourraient avoir lieu si la situation ne s'améliorait pas. «Nous continuons de croire en notre plan et de le mettre en œuvre, même s'il prend plus de temps que prévu», a-t-il ajouté, rappelant que la priorité reste le retour du joueur sur les terrains. Selon RMC Sport, la patience est donc de mise des deux côtés.