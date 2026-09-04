Coup de tonnerre: Denis Zakaria et Monaco s'imposent à Paris!

Quel match de Denis Zakaria et de l'AS Monaco! Le Paris Saint-Germain a dû s'avouer vaincu sur sa pelouse du Parc des Princes (1-2). Une véritable course au titre aura-t-elle lieu cette saison en France?

ATS Agence télégraphique suisse

Coup de tonnerre en Ligue 1! L'AS Monaco est allée s'imposer 2-1 au Parc des Princes ce vendredi. Les Monégasques ont été emmenés par leur capitaine genevois Denis Zakaria, auteur d'une performance de très haut niveau, et par leur joyau russe Alexander Golovin.

Marquinhos avait ouvert le score pour Paris, mais Monaco a égalisé par Flavio Nazinho, avant le but de la victoire signé Stanis Idumbo.

Après trois journées, le PSG n''a toujours pas gagné en Ligue 1 (deux nuls à Rennes et à Lille, défaite face à Monaco). Une véritable course au titre aura-t-elle lieu en France cette saison? Les Parisiens restent même sur quatre matches officiels sans victoire, puisqu'ils ont perdu le Trophée des Champions ä Lens avant le début de la Ligue 1.

Luis Enrique et plusieurs cadres prolongent au PSG

La soirée avait pourtant bien commencé pour le PSG avec l'annonce, juste avant le coup d'envoi, de la prolongation du contrat de Luis Enrique jusqu'en 2030.

Après la présentation des nouvelles recrues au Parc des princes (Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Lucas Digne, Mika Godts et Alessandro Longoni), le PSG a également annoncé les prolongations de plusieurs de ces joueurs cadres: le milieu de terrain Fabian Ruiz jusqu'en 2028, le défenseur Willian Pacho, le milieu Joao Neves, le défenseur Lucas Beraldo et attaquant Senny Mayulu (tous jusqu'en 2031).

Luis Enrique, arrivé à l'été 2023 et qui avait déjà prolongé son contrat une première fois jusqu'en 2027, poursuit donc l'aventure sur une longue durée avec le PSG, avec qu'il a déjà remporté plusieurs titres dont deux Champions League.