Après une blessure, Denis Zakaria revient en patron à Monaco

Longtemps éloigné des terrains, Denis Zakaria savoure pleinement son retour au premier plan. Le milieu suisse de l’AS Monaco vient d’inscrire un but face à Nantes, symbole d’une renaissance progressive après plusieurs mois compliqués.
Mi-novembre, cela faisait déjà deux mois entier que le Genevois n’avait plus porté le maillot monégasque. Sa dernière apparition remontait au 13 septembre, lors d’une victoire à Auxerre (2-1). Touché à l'adducteur, il avait été contraint de rester sur le flanc, laissant un vide dans une équipe en quête de stabilité. Son absence s’est d’ailleurs fait sentir, tant son profil – capable d’apporter équilibre, impact physique et leadership – est essentiel à l’ASM.
Une entrée rassurante
Le 8 novembre, alors que Monaco était largement mené par Lens (4-1), le nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli a relancé l’international helvète en fin de rencontre. Une entrée discrète mais rassurante, premier pas vers un retour progressif à la compétition.
Peu à peu, Denis Zakaria a retrouvé sa place dans le onze de départ. Ces dernières semaines, il a même été titularisé en défense centrale pour pallier les manques de l’effectif. Un repositionnement payant: le Suisse a apporté de la solidité à une équipe auparavant trop friable. Monaco a ainsi signé trois clean sheets en quatre matches.
Fort de cette montée en puissance, le Genevois s’est à nouveau imposé comme un patron. Revenu à son poste de prédilection au milieu de terrain face à Nantes, il a confirmé son excellente dynamique. En pleine confiance, il a même trouvé le chemin des filets pour inscrire le but du 3-0 à la 30e minute.
