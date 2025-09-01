DE
Lyon remporte le choc
Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille!

L'Olympique de Marseille s'est incliné 1-0 face à Lyon lors de la 3e journée de Ligue 1, après l'expulsion d'Egan-Riley. Les Phocéens s'enfoncent ainsi toujours plus dans la crise. De son côté, Monaco s'est imposé dans la douleur face à Strasbourg.
Leonardo Balerdi (à gauche) a précipité la défaite de l'OM à Lyon d'un but contre son camp.
Photo: Laurent Cipriani
L'OM a fini par craquer et a été battu par Lyon (1-0), dimanche lors du choc de la 3e journée de Ligue 1. De son côté, l'AS Monaco a souffert à domicile pour s'imposer face à Strasbourg (3-2).

Les Marseillais ont vécu une soirée très compliquée et ne sont pas loin de la crise avec ce deuxième revers concédé en infériorité numérique. Le match a en effet basculé à la 29e minute avec l'expulsion du défenseur anglais CJ Egan-Riley pour une grosse faute sur Malick Fofana.

Monaco l'emporte sans Embolo

Les hommes de Roberto De Zerbi ont dès lors subi les assauts continus de leurs adversaires avant de céder à la 88e sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi. Le Genevois Ulisses Garcia, qui a commencé sur le banc, est entré en jeu à la mi-temps.

Toujours sans Breel Embolo, dont l'avenir devra être réglé d'ici lundi soir, mais avec Denis Zakaria, Monaco a lui enregistré un deuxième succès en disposant de Strasbourg (3-2). Le Japonais Takumi Minamino, sur un service en or de la pépite Maghnes Akliouche, a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
3
5
9
3
Lille OSC
Lille OSC
3
7
7
4
AS Monaco
AS Monaco
3
2
6
5
RC Lens
RC Lens
3
2
6
6
RC Strasbourg
RC Strasbourg
3
1
6
7
Toulouse FC
Toulouse FC
3
0
6
8
Angers SCO
Angers SCO
3
0
4
9
Stade Rennais
Stade Rennais
3
-3
4
10
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
1
3
11
Le Havre AC
Le Havre AC
3
-1
3
12
OGC Nice
OGC Nice
3
-1
3
13
FC Nantes
FC Nantes
3
-1
3
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-2
3
15
FC Lorient
FC Lorient
3
-3
3
15
Paris FC
Paris FC
3
-3
3
17
Stade Brestois
Stade Brestois
3
-4
1
18
FC Metz
FC Metz
3
-5
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
