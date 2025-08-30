DE
En manque de temps de jeu
Christopher Nkunku signe pour cinq ans à l'AC Milan

L'international français Christopher Nkunku (27 ans) quitte Chelsea. Il a été transféré à l'AC Milan où il a signé un contrat jusqu'à fin juin 2030 et espère retrouver du temps de jeu.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Écouter
Christophe Nkunku: son passage à Chelsea a été mitigé
Photo: Kin Cheung
Selon la presse italienne, le Milan va débourser 37 millions d'euros pour l'attaquant, recruté en 2023 pour 60 millions d'euros par les Blues. Nkunku n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea qu'il quitte avec un bilan statistique de 18 buts en 62 matches toutes compétitions confondues.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain (2015-19), passé par Leipzig (2019-22) où il a explosé pour être élu meilleur joueur de Bundesliga en 2022, a été perturbé lors de sa première saison londonienne (2023-24) par des blessures. Durant la seconde (2024-25), il était barré en Premier League par la concurrence de Nicolas Jackson. L'entraîneur Enzo Maresca l'utilisait en revanche en coupes et en Conference League, une compétition que les Blues ont remportée.

