Comment est la relation russo-ukrainienne au sein du PSG?

Depuis cet été, le Russe Matveï Safonov et l'Ukrainien Illia Zabarnyi partagent le même vestiaire, celui du PSG. Ce dernier a expliqué comment était leur relation, en plein conflit entre les deux pays.

L'Ukrainien Illia Zabarnyi a débarqué cet été au Parc des Princes. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé d'engager Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Le défenseur central ukrainien est devenu le premier joueur de ce pays à signer pour le club vainqueur de la Champions League cette année. Sauf que dans le vestiaire parisien, il y avait déjà Matveï Safonov. Le gardien russe est arrivé à l'été 2024 au PSG. Forcément, beaucoup se sont demandés comment allait être la relation entre les deux joueurs, dont les nations sont en guerre.

Après des mois de silence, Illya Zabarnyi a révélé une partie de la relation dans l'émission ukrainienne «Football 360». Et autant dire que celle-ci n'est pas au beau fixe. «Je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club», souligne froidement le défenseur central.

Il ajoute, par la suite: «En Ukraine, une guerre à grande échelle fait rage depuis presque quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes.» Pour conclure, Illya Zabarnyi ajoute également qu'il est pour l'isolement complet du football russe dans le monde.