Mené 2-0 à la 90e, le PSG a sauvé un point face à Lille grâce à des buts de Vitinha et Marquinhos dans les derniers instants du match. Paris s'en sort une nouvelle fois très bien.

ATS Agence télégraphique suisse

Le PSG a arraché un point lors de son deuxième match de championnat après avoir été mené 2-0. Le champion de France et double vainqueur de la Champions League a obtenu le nul 2-2 contre Lille.

Pendant longtemps, tout semblait indiquer que Lille allait remporter sa première victoire contre le PSG depuis la saison 2020/21, celle où les Nordistes avaient été titrés. Mais l'équipe de Luis Enrique a su revenir au score après avoir été menée, comme lors du match d'ouverture contre Rennes.

Vitinha à la 91e et Marquinhos à la 95e ont permis aux visiteurs de décrocher un point. Auparavant, Hakon Haraldsson et Dilane Bakwa avaient marqué pour les Dogues.