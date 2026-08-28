ATS Agence télégraphique suisse
Le PSG a arraché un point lors de son deuxième match de championnat après avoir été mené 2-0. Le champion de France et double vainqueur de la Champions League a obtenu le nul 2-2 contre Lille.
Pendant longtemps, tout semblait indiquer que Lille allait remporter sa première victoire contre le PSG depuis la saison 2020/21, celle où les Nordistes avaient été titrés. Mais l'équipe de Luis Enrique a su revenir au score après avoir été menée, comme lors du match d'ouverture contre Rennes.
Vitinha à la 91e et Marquinhos à la 95e ont permis aux visiteurs de décrocher un point. Auparavant, Hakon Haraldsson et Dilane Bakwa avaient marqué pour les Dogues.
Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lille OSC
2
2
4
2
Olympique Marseille
1
4
3
3
RC Lens
1
3
3
4
Olympique Lyonnais
1
2
3
5
AS Monaco
1
1
3
6
Paris Saint-Germain
2
0
2
7
Le Mans FC
1
0
1
7
Stade Brestois
1
0
1
7
Stade Rennais FC
1
0
1
10
ESTAC Troyes
1
0
1
10
FC Lorient
1
0
1
10
OGC Nice
1
0
1
10
Paris FC
1
0
1
14
Le Havre AC
1
-1
0
15
Angers SCO
1
-2
0
15
Toulouse FC
1
-2
0
17
AJ Auxerre
1
-3
0
18
RC Strasbourg
1
-4
0
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