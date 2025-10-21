Paul Pogba (enfin) de retour à l'entraînement

Paul Pogba était de retour à l'entraînement collectif, en ce début de semaine avec son club de l'AS Monaco. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France avait pour rappel écopé de 18 mois de suspension pour dopage. Il s'était ensuite blessé, début octobre.

Paul Pogba observe pour le moment ses coéquipiers depuis les tribunes. Il pourrait prochainement les retrouver sur le terrain. Photo: Getty Images

Blick Sport

Paul Pogba entrevoit-il la lumière? L'ancienne vedette de l'équipe de France (91 sélections, 11 buts), 32 ans, est en tout cas de retour à l'entraînement et peut légitimement espérer regoûter aux joies de la compétition d'ici le mois de novembre. Il ne sera pas dans le groupe de l'AS Monaco, ce mercredi en Ligue des champions. Mais les signaux sont plutôt positifs.

Retour en douceur

«Le processus pour Paul Pogba est d’avancer étape par étape. Lundi, il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il appréciait, il interagissait avec les autres joueurs», a fait savoir le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli. «Ça, c’est la première étape. Elle peut prendre quelques jours, deux ou trois semaines, et nous pourrons ensuite nous appuyer là-dessus pour nous focaliser sur les performances et la régularité.»

Paul Pogba à l'entraînement avec l'AS Monaco. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Paul Pogba avait déjà pris part à des séances d'entraînement avant la nomination du technicien belge. Mais le milieu de terrain avait été victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Cette fois, le staff de l'ASM sera doublement attentif à ne pas brûler les étapes. Son retour au jeu est très attendu.