DE
FR

Deux ans sans jouer
Paul Pogba (enfin) de retour à l'entraînement

Paul Pogba était de retour à l'entraînement collectif, en ce début de semaine avec son club de l'AS Monaco. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France avait pour rappel écopé de 18 mois de suspension pour dopage. Il s'était ensuite blessé, début octobre.
Publié: 21:29 heures
Partager
Écouter
Paul Pogba observe pour le moment ses coéquipiers depuis les tribunes. Il pourrait prochainement les retrouver sur le terrain.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Paul Pogba entrevoit-il la lumière? L'ancienne vedette de l'équipe de France (91 sélections, 11 buts), 32 ans, est en tout cas de retour à l'entraînement et peut légitimement espérer regoûter aux joies de la compétition d'ici le mois de novembre. Il ne sera pas dans le groupe de l'AS Monaco, ce mercredi en Ligue des champions. Mais les signaux sont plutôt positifs. 

Retour en douceur

«Le processus pour Paul Pogba est d’avancer étape par étape. Lundi, il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il appréciait, il interagissait avec les autres joueurs», a fait savoir le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli. «Ça, c’est la première étape. Elle peut prendre quelques jours, deux ou trois semaines, et nous pourrons ensuite nous appuyer là-dessus pour nous focaliser sur les performances et la régularité.»

Paul Pogba à l'entraînement avec l'AS Monaco.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Paul Pogba avait déjà pris part à des séances d'entraînement avant la nomination du technicien belge. Mais le milieu de terrain avait été victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Cette fois, le staff de l'ASM sera doublement attentif à ne pas brûler les étapes. Son retour au jeu est très attendu.

À lire aussi sur le football
En Suède, un petit village est devenu champion national
1250 habitants
En Suède, un petit village est devenu champion national
Alisha Lehmann est au cœur d'un gros projet avec Côme
En figure de proue
Alisha Lehmann est au cœur d'un gros projet avec Côme
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
14
18
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
8
17
3
RC Strasbourg
RC Strasbourg
8
7
16
4
RC Lens
RC Lens
8
5
16
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
3
15
6
Lille OSC
Lille OSC
8
6
14
7
AS Monaco
AS Monaco
8
4
14
8
Toulouse FC
Toulouse FC
8
3
13
9
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
8
-1
11
10
OGC Nice
OGC Nice
8
-2
11
11
Paris FC
Paris FC
8
-2
10
12
Stade Brestois
Stade Brestois
8
0
9
13
FC Lorient
FC Lorient
8
-7
8
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
8
-5
7
15
FC Nantes
FC Nantes
8
-4
6
16
Le Havre AC
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
FC Metz
8
-15
2
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus