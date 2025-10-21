En Suède, un petit village est devenu champion national

L'exploit est digne d'un film. Le club suédois de Mjällby, 1250 habitants dans le village, vient de remporter le titre national. Le «MAIF» est mathématiquement assuré de terminer en tête. Il n'a perdu qu'une seule fois cette saison.

Photo: IMAGO/TT

Blick Sport

Le scénario est complètement fou. En 2015, le Mjällby AIF a frôlé la relégation en quatrième division suédoise. Depuis, le club a connu une ascension fulgurante et a conclu l’exercice 2024 (ndlr: En Suède, le championnat se joue sur l'année civile) à une très belle 5e place. De quoi s’en satisfaire? Pas le moins du monde. Cette année, le «MAIF» a repoussé le plafond de verre encore un peu plus haut pour atteindre les sommets. Celui de champion. Il le doit à une énième victoire lors de la 27e journée de l’Allsvenskan, sur le terrain de Göteborg (2-0). Et à un état d’esprit hors du commun.

La nuit a été longue pour les joueurs de Mjällby, étonnants champions de Suède. Photo: IMAGO/TT

Selon Foot Mercato, le Petit Poucet du championnat de Suède s’appuie sur un budget de 7,5 millions d’euros, soit le 12e de la catégorie. En termes de performance, Mjällby n’est qu’à deux points, à trois journées de la fin, de battre le record du nombre de points acquis sur une saison, détenu depuis 2010 par Malmö (67 points). En vingt-sept matchs, le club affiche 20 victoires, 6 nuls et une seule défaite. Le tout pour 49 buts inscrits et 17 encaissés.

Sur 1250 habitants, 1000 ont fait le déplacement

Ce petit village, situé à environ 150 km de Malmö, vient donc d’écrire la plus belle page de son histoire — et sans doute l’une des plus grandes du football suédois. Mardi soir, lors de sa première balle de match, les joueurs de Mjällby ont pu compter, à 300 km de là, sur la présence de… 1000 supporters. Un rapport impressionnant, à l’échelle de la population locale.

Le plus fou dans tout ça? Le club a décroché une qualification pour le 1er tour préliminaire de la Ligue des champions 2026. Reste désormais à se conformer aux normes structurelles pour accueillir ces rencontres. À court terme, Mjällby peut savourer un exploit tout simplement hors du commun.