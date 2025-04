Breel Embolo risque-t-il une sanction à cause d'une banderole insultante?

Breel Embolo doit se présenter devant la Comission de discipline de la LFP. Photo: AFP

Nicolas Horni

La star de la Nati Breel Embolo risque d'avoir des ennuis. Le joueur de 28 ans devra s'expliquer mercredi soir devant la Commission de discipline du championnat français. La raison en est une bannière avec l'inscription «Nissa Merda» qu'il a reçue des supporters après la victoire de l'AS Monaco dans le derby face à l'OGC Nice fin mars (2-1). Le Suisse avait ensuite déroulé la banderole et l'avait brandie pendant les festivités avec les fans, rapporte «L'Équipe». Le message peu délicat avait ensuite été repris en chœur par les supporters.

Désormais, Breel Embolo – qui avait d'ailleurs marqué le but de la victoire lors du match en question – doit passer devant la commission de discipline. Pour le moment, il n'est pas possible de savoir si l'international suisse aux 75 sélections doit s'attendre à une sanction. Mais elle ne devrait pas être trop sévère au regard d'incidents similaires. Ainsi, les stars du PSG Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa avaient été condamnés à un match avec sursis après des chants insultants contre Marseille à l'automne 2023.