En équipe de Suisse règne la loi du milieu

Une gardienne qui patine, une défense qui prend trop de buts et une attaque inefficace. Heureusement, la Suisse possède un milieu de terrain de grande classe, mélange d'expérience (Lia Wälti et Géraldine Reuteler) et de jeunesse (Smilla Vallotto et Noemi Ivelj).

Smilla Vallotto et Géraldine Reuteler font toutes deux partie du seul secteur qui donne aujourd'hui satisfaction: le milieu de terrain. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une gardienne qui enchaîne les signes de fébrilité et les boulettes, une défense qui prend beaucoup trop de buts, des pistons qui changent plus souvent que dans le moteur d'une Peugeot en fin de vie et des attaquantes qui ne marquent pas. Décrit comme ça, le tableau fait un peu peur en équipe de Suisse, mais il existe un secteur qui donne entière satisfaction et l'a encore prouvé ce mardi à Reykjavik (3-3): le milieu de terrain.

Quatre joueuses pour trois places

Pia Sundhage a donc au moins une certitude, sur laquelle elle peut s'appuyer et construire: son coeur du jeu tient la route et elle a trouvé la bonne formule, elle qui aligne très souvent trois joueuses dans ce secteur, puisque la Nati joue désormais majoritairement en 3-5-2.

La très expérimentée Lia Wälti est indiscutable en position de sentinelle et les deux postes devant la capitaine peuvent désormais être attribués à trois joueuses, qui ont toutes trois les épaules pour l'assumer: les deux jeunes Smilla Vallotto et Noemi Ivelj, ainsi que Géraldine Reuteler (25 ans). Une solution pour les faire jouer ensemble serait d'évoluer en 3-4-2-1 et de former donc un «carré magique» au milieu, mais ce n'est pas la tendance actuelle. La concurrence est donc réelle, et pas par défaut.

Lia Wälti, la leader du milieu de terrain de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Géraldine Reuteler, en forme avec l'Eintracht Francfort, a réussi un festival en première période ce mardi en Islande, marquant après 72 secondes, se créant une immense occasion dans la foulée et offrant le but du 2-0 à Smilla Vallotto. Son carton rouge (deuxième jaune pour simulation) la privera du voyage en France pour la prochaine rencontre, mais elle a tout de même marqué de très précieux points durant ce rassemblement.

Pia Sundhage aime les milieux de terrain qui se projettent

«Ce qui m'a particulièrement plu ce mardi, c'est à quel point elle s'est projetée en attaque. Elle a la capacité de prendre la profondeur et c'est très précieux pour nous lorsque nos joueuses de couloir ne sont pas positionnées très haut. Smilla Vallotto le fait aussi très bien et c'est une arme importante», s'est réjouie Pia Sundhage, laquelle confirme être heureuse de ce secteur de jeu. «Oui, notre milieu de terrain est performant», a commenté la sélectionneure.

Sandrine Mauron a-t-elle une chance de participer à l'Euro?

Et il y a toujours Sandrine Mauron... La milieu de terrain du Servette FC ne doit pas être oubliée dans l'équation, même si Pia Sundhage n'en fait plus une joueuse sélectionnée d'office. La Genevoise a prouvé être un recours plus qu'appréciable, même lorsqu'elle est appelée après coup lorsqu'une joueuse déclare forfait. Elle aussi a le niveau international, sans aucun doute.